آیین شبیلدایی سربازان قرارگاه منطقهای کربلای نیروی زمینی سپاه، با حضور فرمانده یگان حضرت علی اکبر این قرارگاه در جمع صمیمانه آنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این نشست صمیمانه، فرمانده یگان علی اکبر قرارگاه منطقهای کربلا ضمن تبریک فرارسیدن طولانیترین شب سال و تقارن آن با ماه رجب المرجب و ولادت با سعادت امام محمد باقر علیه السلام، خدمت سربازی را دورهای کلیدی و تمرینی برای مسئولیتپذیری در عرصههای مختلف زندگی فردی و اجتماعی دانست.
وی با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای اقتدار سرباز نیروی زمینی سپاه مستقر در استان خوزستان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و متبرک نمودن این نشست دوستانه به نام شهید علی مرادی مکوندی و شهید مجتبی بوخضیری با اشاره به تلاشهای دشمن برای تأثیرگذاری بر هویت جوانان، از سربازان خواست در مسیر ارزشها استوار بمانند و اطمینان داد که در راه خدمت به مردم، یاریگر آنان خواهند بود.
در ادامه این مراسم، سربازان نیز به بیان دیدگاهها و خاطرات خود پرداختند.