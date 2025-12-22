پخش زنده
در نشست ستاد مدیریت بحران کرمان بر سرعت بخشی برای تعیین برآورد خسارتهای بارندگیهای اخیر و اختصاص اعتبار برای جبران این خسارتها تاکید شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،مرمت سیل بندهای آسیب دیده از سیلاب اخیر و احداث سیل بندهای جدید هم یکی از مصوبات نشست امروز بود
سیدمصطفی آیتاللهی موسوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان تأکید کرد :استان برای جبران خسارات سیلاب اخیر نیز منتظر دریافت این منابع است.
موسوی آیتاللهی افزود که احداث سیلبند خرم در مناطق جنوبی موجب کاهش شدید خسارات سیلهای آتی خواهد شد و اجرای آن حداقل به ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
او همچنین بر ارزیابی دقیق خانههای آسیب دیده تأکید کرد و گفت برخی خانهها جایگزین کپر شدهاند و باید به موقع ترمیم شوند.
غلامرضا نژاد خالقی، رئیس مدیریت بحران استانداری کرمان هم تأکید کرد : ساخت و سازهای منازل روستایی به ویژه در مناطق در معرض سیل باید با رعایت استانداردهای ایمنی و کرسیبندی مناسب انجام شود.
رضا فلاح، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمان هم گفت: با نوسازی ناوگان امداد و نجات و بهرهگیری از تجهیزات مدرن، به همه آسیبدیدگان به صورت فردی و جمعی امداد رسانی شد و در ۳۰ نقطه استان، ۹۰ دستگاه تجهیزات و خودروهای امدادی به کمک مردم شتافتند.
رئیس بنیاد مسکن استان نیز گفت : گروههای ارزیاب در ۸ شهر در حال بررسی منازل آسیب دیده هستند و پس از جمعبندی، اطلاعات به مرکز کشور ارسال خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان هم گفت : در ۲۵ گردنه برفگیر شمال استان، برفروبی به طول میانگین ۲ کیلومتر انجام شده و ۲۷۰ دستگاه ماشینآلات با حضور ۳۰۰ نیرو برای ایمنی جادهها فعال بودهاند.
وی افزود که برخی پلها تخریب شده و محورها آبشستگی داشتهاند و خسارات اولیه حوزه راهداری حدود هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان برآورد شده و نیاز به ترمیم سریع دارد.
مدیرعامل آب و فاضلاب استان گفت : تا صبح امروز آب ۱۰ روستا و شهر رودبار قطع بوده و آبرسانی سیار در حال انجام است.
عبدیان افزود :آسیب دیدگی ۲۰ پمپ آبرسانی و هشت ترانس برق حدود ۱۰ میلیارد تومان هزینه داشته و تاکنون اعتبارات کافی برای جبران خسارات اختصاص نیافته است.