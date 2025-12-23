ورزشکاران و علاقه‌مندان به فعالیت بدنی برای پیشگیری از آسیب‌ها و حفظ سلامت، به چند نکته مهم توجه داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ با فرا رسیدن فصل زمستان و کاهش دما، رعایت نکات ایمنی در هنگام ورزش اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. کارشناسان حوزه سلامت توصیه می‌کنند ورزشکاران و علاقه‌مندان به فعالیت بدنی برای پیشگیری از آسیب‌ها و حفظ سلامت، به چند نکته مهم توجه داشته باشند.

گرم کردن عضلات با حرکات کششی پیش از شروع ورزش، یکی از ضروری‌ترین اقدامات در هوای سرد است. همچنین بیماران تنفسی بهتر است از ورزش در فضای باز خودداری کنند تا از تشدید علائم بیماری جلوگیری شود.

پوشیدن لباس‌های مناسب و پرهیز از استفاده بیش از اندازه از پوشاک سنگین، به تنظیم دمای بدن کمک می‌کند. نوشیدن آب کافی قبل، حین و بعد از ورزش نیز حتی در فصل سرما نباید فراموش شود.

کارشناسان تأکید می‌کنند پس از پایان فعالیت بدنی، بدن باید گرم نگه داشته شود تا از سرماخوردگی و گرفتگی عضلات پیشگیری شود. همچنین ورزش در هوای بارانی یا هنگام وزش باد شدید توصیه نمی‌شود.

بهترین زمان برای ورزش در زمستان، ساعات ظهر یا اوایل بعدازظهر عنوان شده است؛ زمانی که دمای هوا متعادل‌تر بوده و خطرات ناشی از سرما کاهش می‌یابد. رعایت این نکات می‌تواند به داشتن ورزشی ایمن و مؤثر در فصل زمستان کمک کند.