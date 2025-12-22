کارشناس ایدز مرکز بهداشت استان: آموزش، مشاوره و خدمات اچ‌آی‌وی به صورت رایگان در مراکز بیماری‌های رفتاری استان یزد انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مرجان پدرزاده گفت: مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری در استان یزد به‌عنوان پایگاه‌های اصلی آموزش، مشاوره و ارائه خدمات آزمایش اچ‌آی‌وی فعالیت می‌کنند و شهروندان می‌توانند بدون هیچ محدودیتی برای بررسی وضعیت سلامت خود به این مراکز مراجعه کنند.

وی با بیان آمار‌های کشوری افزود: بر اساس برآورد‌های وزارت بهداشت، حدود ۴۱ هزار و ۵۰۰ فرد زنده مبتلا به اچ‌آی‌وی در کشور وجود دارد که نزدیک به ۲۵ هزار نفر از آنان با مراجعه به مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری، خدمات مراقبت، درمان و مشاوره را به‌صورت رایگان و محرمانه دریافت می‌کنند.

پدرزاده درباره وضعیت استان یزد اظهار داشت: در استان یزد تاکنون ۲۴۷ بیمار شناسایی شده‌اند که خدمات درمانی، مراقبتی و حمایتی خود را از دو مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری استان، یکی در یزد و دیگری در میبد، دریافت می‌کنند. این مراکز با حضور پزشک عمومی، پزشک متخصص، ماما و روانشناس، خدمات تخصصی مورد نیاز بیماران را ارائه می‌دهند.

وی با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام تصریح کرد: افرادی که به‌موقع شناسایی شده و تحت درمان قرار می‌گیرند، می‌توانند زندگی عادی و طبیعی داشته باشند. درمان امروز یکی از ارکان اصلی پیشگیری از انتقال بیماری در جامعه محسوب می‌شود و آغاز به‌موقع آن، احتمال پیشرفت بیماری و انتقال به دیگران را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد.

مسئول مرکز بیماری‌های رفتاری یزد هم با تشریح راه‌های انتقال بیماری گفت: در سال‌های گذشته، انتقال ویروس اچ‌آی‌وی بیشتر از طریق تزریق مشترک گزارش می‌شد، اما در حال حاضر عمده موارد جدید از طریق روابط جنسی پرخطر شناسایی می‌شود. این ویروس با تضعیف سیستم ایمنی بدن، فرد را در برابر عفونت‌های ساده آسیب‌پذیر می‌کند.

ذبیحی ادامه داد: در صورت تشخیص دیرهنگام و عدم مراجعه برای درمان، این عفونت‌ها می‌توانند شدید شده و حتی منجر به بستری یا مرگ شوند، اما اگر بیماری زود تشخیص داده شود و فرد تحت مراقبت و درمان منظم قرار گیرد، می‌تواند یک زندگی طبیعی در کنار دیگران داشته باشد.

وی با اشاره به خدمات ارائه‌شده در این مراکز بیان داشت: تمام خدمات مراکز بیماری‌های رفتاری از جمله مشاوره، آزمایش، درمان و پیگیری‌ها کاملاً رایگان و محرمانه است. اطلاعات بیماران به‌صورت رمزگذاری‌شده ثبت می‌شود و فقط در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گیرد تا اعتماد و امنیت مراجعه‌کنندگان به‌طور کامل حفظ شود.

کارشناسان حوزه سلامت از شهروندان خواستند در صورت نگرانی یا داشتن رفتار‌های پرخطر، بدون ترس از قضاوت یا افشای اطلاعات، به مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری مراجعه کرده و از خدمات تخصصی موجود استفاده کنند.