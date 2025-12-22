آغاز ثبتنام مراسم معنوی اعتکاف در استان از چهارشنبه
ثبتنام اعتکاف از چهارشنبه در استان قزوین آغاز میشود؛ بیش از ۹۶ مسجد میزبان این آیین معنوی هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
ثبتنام مراسم معنوی اعتکاف در استان از روز چهارشنبه آغاز خواهد شد؛ آیینی که فرصتی ارزشمند برای خلوت با خداوند، تقویت معنویت فردی و تجربه جمعی از عبادت و بندگی به شمار میرود.
بر اساس آمار سال گذشته، بیش از ۱۲ هزار نفر از هماستانیها در این مراسم شرکت کردند. امسال نیز با توجه به استقبال گسترده، ۹۶ مسجد در سطح استان اعلام آمادگی کردهاند و پیشبینی میشود این تعداد به بیش از ۱۰۰ مسجد افزایش یابد.
به گفته حجتالاسلام ابراهیمی، مدیر اجرایی ستاد اعتکاف استان، ثبتنام از طریق سامانهای که در فضای مجازی معرفی خواهد شد، به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در شهر قزوین، ۲۰ مسجد ویژه گروههای مختلف از جمله مادر و فرزندی، دانشآموزی دختر و پسر، بانوان و عموم مردم آماده برگزاری این آیین هستند.
ابراهیمی با اشاره به رشد ۳۰۰ درصدی جمعیت شرکتکنندگان نسبت به سال ۱۴۰۱ افزود: «برای مدیریت بهتر جمعیت و خدماتدهی مطلوب، از یک ماه پیش تیمهای اجرایی و فرهنگی در هر مسجد تشکیل شده و دورههای آموزشی نیز برگزار شده است تا مراسم امسال با کیفیت بالاتری برگزار شود.»