هفته هفتم لیگ برتر واترپلو بزرگسالان و لیگ جوانان با برگزاری دو دیدار در گچساران پیگیری شد که در هر دو مسابقه، تیم دانشگاه آزاد اسلامی مقابل نفت و گاز گچساران به پیروزی رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب هفته هفتم لیگ جوانان واترپلو و در دیداری که به میزبانی گچساران برگزار شد، تیم دانشگاه آزاد اسلامی با نتیجه ۱۵ بر ۲ برابر تیم نفت و گاز گچساران به پیروزی رسید. علی شعبانی در پایان این مسابقه از سوی کمیته فنی به عنوان بازیکن برتر معرفی شد.

همچنین در ادامه رقابت‌های هفته هفتم لیگ برتر واترپلو بزرگسالان، تیم دانشگاه آزاد اسلامی در دیداری دیگر که در گچساران برگزار شد، با نتیجه ۱۶ بر ۶ مقابل نفت و گاز گچساران به پیروزی رسید. در پایان این دیدار، سید عرفان صدرنیا عنوان بازیکن برتر مسابقه را به خود اختصاص داد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، هفته هفتم لیگ برتر و لیگ جوانان واترپلو چهارشنبه با برگزاری دو دیدار میان تیم‌های پالایش نفت آبادان و رعد پدافند زنجان در شهر آبادان به پایان خواهد رسید.