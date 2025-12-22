به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر سیده زهرا مصطفوی، دختر مکرمه حضرت امام خمینی (ره) و دبیر کل جمعیت دفاع از ملت فلسطین در سفر به خوزستان در جمع بانوان شاغل در شهرداری کلانشهر اهواز حضور یافت.

در این مراسم که به مناسبت ایام میلاد باسعادت حضرت فاطمه الزهرا (س) به پاس خدمات و تلاش چهار دهه بانوی مقاومت دکتر سیده زهرا مصطفوی از وی تقدیر و تجلیل شد.

داوودی، دبیر جمعیت دفاع از ملت فلسطین در استان خوزستان با اشاره به سفر دختر مکرمه حضرت امام خمینی (ره) به استان گفت: این سفر با هدف شرکت در مراسم چهل و ششمین سالگرد فرمان اقتصادی امام راحل (ره) و گرامیداشت تاسیس شرکت ملی حفاری ایران انجام شده بود که در این مراسم از تلاش‌های خانم دکتر مصطفوی نیز تجلیل شد.

وی ادامه داد: همچنین با حضور دبیر کل جمعیت دفاع از ملت فلسطین پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرچم فلسطین و جمهوری اسلامی در باغ موز دفاع مقدس شهرستان اهواز بر افراشته شد.