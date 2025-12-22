پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: صورتحسابهای کاغذی از امروز به طور رسمی حذف میشوند و این فاکتورها از سوی سازمان امور مالیاتی پذیرش نخواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، جعفر پور مختار افزود: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان بعد از چند بار تمدید از امروز به طور کامل اجرا و استفاده از صورت حسابهای الکترونیکی جایگزین فاکتورهای کاغذی میشود.
وی تصریح کرد: از امروز صورتحساب کاغذی در محاسبه مالیات ارزش افزوده قابل قبول نخواهد بود و مبنا و ملاک صورتحساب الکترونیکی است.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی اظهارداشت: با اجرای این قانون جریان خرید و فروش اقلام در کشور رصد و از تخلفاتی مانند تقلب، کم فروشی، تبانی و قاچاق هم جلوگیری میشود.
پورمختار اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی با اجرای این طرح علاوه بر شفافیت اقتصادی، قیمت یک کالا را در سراسر کشور رصد کرده و مانع فروش کالا با قیمتهای مختلف خواهد شد.