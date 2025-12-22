به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ بر اساس شیوه نامه واگذاری اختیار غیرحضوری شدن مدارس به مدیران در شرایط خاص شیوع بیماری و به استناد ماده ۱۰۷ آیین‌نامه اجرایی مدارس، کلاس‌های درس تعدادی از واحدهای آموزشی استان در روز سه‌شنبه ۲ دی ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

این تصمیم با اعلام مدیران مدارس، تایید شورای مدارس و پس از اطلاع‌رسانی به اداره آموزش و پرورش مربوطه اتخاذ شد و اجرای آن فقط شامل واحدهای آموزشی اعلام‌شده است.

بر اساس اعلام آموزش و پرورش استان سمنان، در شهرستان سمنان آموزشگاه ارشاد در پایه‌های دوم و سوم، آموزشگاه ابتدایی پسرانه سما و آموزشگاه پسرانه ابتدایی هدایت در پایه‌های دوم و سوم به صورت غیرحضوری است.

همچنین در شهرستان سرخه، مدرسه بهارستان در پایه‌های اول و سوم مشمول این تصمیم شد و در شهرستان میامی نیز دبستان بیت‌المقدس فرومد کلاس‌ها در روز سه‌شنبه ۲ دی ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری است.

بنا بر تاکید اداره اطلاع‌رسانی آموزش و پرورش استان سمنان تمامی دروس این کلاس‌ها مطابق برنامه هفتگی و به صورت برخط در بستر شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) ارایه می‌شود و دانش‌آموزان باید در زمان تعیین‌شده در کلاس‌های مجازی حضور فعال داشته باشند.