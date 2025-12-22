پخش زنده
آموزش در برخی مدارس استان سمنان فردا سهشنبه دوم دی ۱۴۰۴ به دلیل عدم شیوع آنفولانزا به صورت غیرحضوری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ بر اساس شیوه نامه واگذاری اختیار غیرحضوری شدن مدارس به مدیران در شرایط خاص شیوع بیماری و به استناد ماده ۱۰۷ آییننامه اجرایی مدارس، کلاسهای درس تعدادی از واحدهای آموزشی استان در روز سهشنبه ۲ دی ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری برگزار میشود.
این تصمیم با اعلام مدیران مدارس، تایید شورای مدارس و پس از اطلاعرسانی به اداره آموزش و پرورش مربوطه اتخاذ شد و اجرای آن فقط شامل واحدهای آموزشی اعلامشده است.
بر اساس اعلام آموزش و پرورش استان سمنان، در شهرستان سمنان آموزشگاه ارشاد در پایههای دوم و سوم، آموزشگاه ابتدایی پسرانه سما و آموزشگاه پسرانه ابتدایی هدایت در پایههای دوم و سوم به صورت غیرحضوری است.
همچنین در شهرستان سرخه، مدرسه بهارستان در پایههای اول و سوم مشمول این تصمیم شد و در شهرستان میامی نیز دبستان بیتالمقدس فرومد کلاسها در روز سهشنبه ۲ دی ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری است.
بنا بر تاکید اداره اطلاعرسانی آموزش و پرورش استان سمنان تمامی دروس این کلاسها مطابق برنامه هفتگی و به صورت برخط در بستر شبکه آموزشی دانشآموز (شاد) ارایه میشود و دانشآموزان باید در زمان تعیینشده در کلاسهای مجازی حضور فعال داشته باشند.