به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام صداقت در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد افزود: اسامی مساجد پذیرای مردم در سراسر استان را در سایت سازمان تبلیغات قرار می‌دهیم که وضعیت مساجد تا روز پنجشنبه کاملا مشخص می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ادامه داد: عزیزان می‌توانند به مسجد مراجعه کرده و ثبت نام خود را انجام دهند. با توجه به ظرفیت محدود از مردم می‌خواهیم هر چه سریعتر ثبت نام کنند تا از این مراسم معنوی بازنمانند.

صداقت با اشاره به برگزاری باشکوه دانش آموزان در این مراسم تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته استان یزد را اعتکاف دانش آموزی تشکیل می‌دهد به گونه‌ای که سال گذشته بیش از ۵۲ درصد معتکفان را دانش آموزان تشکیل دادند.

وی اظهار داشت: اکثر مساجد در اختیار اعتکاف دانش آموزی است و امسال برنامه خوبی در زمینه قرآن و آشنایی و انس با کتاب خدا طراحی شده است.