گلایه شهروندان از مشکلات شهری؛ از آسفالت ناصرآباد تا سگهای ولگرد اقبالیه و کمبود آب در الموت غربی
در صدای مردم اول دی ماه ؛ شهروندان استان از مشکلاتی چون آسفالت نامناسب، جولان سگهای ولگرد و کمبود ذخیره آب کشاورزی گلایه کردند.
- ناصرآباد امیدیه: یکی از شهروندان از وضعیت نامناسب آسفالت کوچهها و خیابان بهارستان و همچنین عدم جدولکشی طی دو سال گذشته گلایه کرد.
- اقبالیه: موضوع جولان سگهای ولگرد نیز به دغدغه جدی شهروندان تبدیل شده است. نوروزی شهردار اقبالیه در گفتوگو با خبرنگار ما اعلام کرد: «در پنج ماه اخیر شش مرحله زندهگیری سگهای بدون صاحب انجام شده و در مجموع ۲۲۴ قلاده سگ به کمپ کرج منتقل شدهاند.»
وی افزود: مشکل اصلی از تخلیه سگها توسط روستاها و شهرهای اطراف در اراضی اقبالیه ناشی میشود و پیشنهاد مدیریت استانی این موضوع به استانداری ارائه شده است.
- روستای گرمک الموت غربی: یکی از کشاورزان منطقه خواستار احداث استخرهای ذخیره آب برای تأمین نیازهای کشاورزی شد و کمبود منابع آبی را معضل جدی دانست.
- محمدیه: سامانه پایش کیفی هوا که مدتی فعالیت آن محدود شده، به سوژه دیگر شهروندان تبدیل شد. آنان خواستار بازگشت کامل فعالیت این سامانه برای اطلاعرسانی دقیق درباره وضعیت آلودگی هوا شدند.