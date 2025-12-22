پخش زنده
چهارمین دوره مسابقه دوچرخه سواری ۲۰۲۵ Bike Abu Dhabi Gran Fondo در امارات برگزار شد که با عملکرد مناسب ورزشکاران ایرانی همراه بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رویداد که بهعنوان گرانترین مسابقه یکروزه دوچرخهسواری جهان شناخته میشود و مجموع جوایز آن به ۲ میلیون درهم (۵۵۰ هزار دلار) میرسد در مسیر کاملاً مسطح ۱۵۰ کیلومتری از ورزشگاه Hazza Bin Zayed در العین آغاز و در Sheikh Zayed Festival – الوثبه ابوظبی به پایان رسید.
بیش از ۱۰۰۰ رکابزن از ۶۸ کشور جهان در این رویداد شرکت داشتند که ترکیبی از ورزشکاران حرفهای و رنکینگهای اول تا پنجم کشورهای اروپایی، نیمهحرفهای و آماتور در کنار هم بود.
نفرات برتر مسابقه در بخش آقایان
Serhii Sydor رکابزن ۲۳ ساله اوکراینی از تیم AL WATHBA MAXFIT با ثبت زمان ۲:۵۷:۳۰ قهرمان مسابقه شد.
پس از وی Cornelis Vermeltfoort از هلند با اختلاف تنها ۱ ثانیه دوم شد و Anton Popov از روسیه مقام سوم را بهدست آورد.
نفرات برتر مسابقه در بخش بانوان
در این بخش با وجود عبور Nina Kessler عضو تیم UCI ProTeam EF Education–Oatly بهعنوان نفر اول از خط پایان، وی به دلیل قوانین UCI از ردهبندی حذف شد.
بر این اساس، Nora Jenčušová رکابزن ۲۳ ساله اهل اسلواکی از تیم Dubai Police عنوان قهرمانی بانوان را کسب کرد.
مقامهای بعدی به Yona Vandamme از هلند و Alina Abramenka از بلغارستان رسید.
لازم به ذکر است، قهرمانان زن و مرد هرکدام حدود ۳۰ هزار دلار جایزه نقدی دریافت کردند و ردهبندی جوایز تا ۵۰ نفر برتر ادامه داشت.
نتایج رکابزنان ایرانی در بخش آقایان
• مهدی ناطقی: جایگاه ۷
• امیرحسین فهیم: جایگاه ۹
• سعید صفرزاده: جایگاه ۲۰
• مهدی سهرابی: جایگاه ۲۳
• علی لبیب: جایگاه ۴۹
• مهدی آقاکاشی: جایگاه ۸۱
• عبداله معصومی: جایگاه ۹۴
• حسین عسگری: جایگاه ۱۷۶
همچنین، ناطقی، فهیم، سهرابی، معصومی و عسکری از تیم ALADAM TEAM مقام چهارم تیمی را کسب کردند. صفرزاده، لبیب و آقاکاشی از تیم Alwathba Maxfit در جایگاه ششم قرار گرفتند.
حضور دو رکابزن ایرانی در جمع ۱۰ نفر برتر با فاصله ۲ ثانیه در مسابقهای در این سطح بینالمللی، یکی از بهترین نتایج برونمرزی دوچرخهسواری کشورمان در سالهای اخیر محسوب میشود.
نتایج رکابزنان ایرانی در بخش بانوان
• پانتهآ قلیپور: جایگاه ۲۴
• مائده نظری: جایگاه ۳۰
• الیکا یوسفی: جایگاه ۴۱
• آلا احمدی: جایگاه ۸۵
• ساناز ایرانمنش و الهه امامی: پنج کیلومتر مانده به خط پایان، مسابقه را به علت نقص فنی به پایان نرساندند (DNF) و در ردهبندی پایانی قرار نگرفتند.
همچنین بانوان ایرانی از تیم VIB SPORTS WOMEN TEAM در بخش تیمی در جایگاه هفتم قرار گرفتند.
گفتنی است، مسیر ۱۵۰ کیلومتری و کاملاً مسطح و پرسرعت مسابقه، شباهت بالایی به پروفایل مسابقات جاده قهرمانی آسیا در عربستان دارد که ۱۵۵ کیلومتر خواهد بود.
خوشبختانه، عملکرد ناطقی و فهیم نشان داد ملیپوشان کشورمان از نظر توان هوازی، اسپرینت انتهایی و تاکتیک گروهی در سطح رقابت با برترین رکابزنان اروپایی هستند. حضور منسجم تیمی و کسب جایگاه چهارم نیز نشانه بلوغ تاکتیکی ورزشکاران ما در مسابقات بینالمللی است.
شایان ذکر است، تیم ملی ایران خود را برای مسابقات جاده قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ که در اواسط بهمن به میزبانی عربستان برگزار خواهد شد، آماده میکند و نتایج مسابقه ابوظبی، بهویژه در میان رکابزنان اروپایی و حرفهای، چشمانداز مثبتی از بخت تیم ملی بزرگسالان ایران در این رقابتها ترسیم کرد.