امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

بررسی وضعیت برنج خارجی در بازار

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۱- ۲۱:۱۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
شور و اشتیاق خرید در آستانه شب یلدا ۱۴۰۴
شور و اشتیاق خرید در آستانه شب یلدا ۱۴۰۴
۱۴۰۴-۰۹-۲۹
قانون تجارت مرزی، از مصوبه تا عمل
قانون تجارت مرزی، از مصوبه تا عمل
۱۴۰۴-۰۹-۲۹
مراقب ویروس آنفلوانزا باشیم
مراقب ویروس آنفلوانزا باشیم
۱۴۰۴-۰۹-۲۹
مهربانی ایرانیان در یلدای مهربانی
مهربانی ایرانیان در یلدای مهربانی
۱۴۰۴-۰۹-۳۰
خبرهای مرتبط

توزیع ۲۶۰۰ تن برنج تنظیم بازاری در آذربایجان شرقی

پهلوگیری لنج حامل دو هزار تن برنج پاکستانی در بندر شهید باهنر

توزیع ۲۵۰ تن برنج وارداتی در خراسان شمالی آغاز شد

برچسب ها: برنج خارجی ، بازار برنج ، افزایش قیمت برنج
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 