بازآفرینی شهری در هادیآباد؛ طرح کلید به کلید با خدمات ویژه برای مناطق کمبرخوردار
طرح بازآفرینی هادیآباد با مدل کلید به کلید، خدمات ویژه و مشارکت مردمی، بهسازی و نوسازی محله را رقم میزند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
شهردار قزوین در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین گفت: منطقه هادیآباد به عنوان یکی از محلات کمبرخوردار شهر، با اجرای طرح بازآفرینی شهری وارد مرحلهای تازه از توسعه و نوسازی شده است. این منطقه که نقش مهمی در دفاع مقدس ایفا کرده و بسیاری از شهدا از اهالی آن هستند، سالها از کمبود خدمات شهری رنج میبرد.
صباغی در توضیح این طرح گفت: «ما با بررسی علمی و دقیق، مدل کلید به کلید را انتخاب کردیم. در این روش، زمینهای فرسوده آزادسازی و تملک میشوند و ساکنان پس از ساخت واحدهای جدید، در همان محله مستقر خواهند شد. این روند به صورت پلکانی ادامه مییابد تا انسجام محلی حفظ شود.»
وی افزود: «برای سازندگان نیز امتیازات ویژهای در نظر گرفته شده است؛ از جمله پروانه رایگان، عوارض رایگان، سطح اشغال ۷۵ درصد و تسهیلات ویژه برای تجمیع پلاکها. تاکنون در ۲۰ ماه گذشته ۷۴۳ پروانه ساختمانی صادر شده و این طرح مورد استقبال مردم قرار گرفته است.»
به گفته صباغی؛ این پروژه در زمینی به وسعت ۵۷ هکتار اجرا میشود که حدود ۱۳ هزار خانواده در آن سکونت دارند. زیرساختهای شهری شامل خیابانها، کوچهها و شبکههای خدماتی نیز در حال بازسازی است.
شهردار تأکید کرد: «در این منطقه حتی یک پارک وجود نداشت. به همین دلیل همزمان با ساخت واحدهای مسکونی، فرهنگسرا، درمانگاه، پاسگاه پلیس و مراکز خدماتی نیز پیشبینی شده است. فرهنگسرای جدید از شش ماه پیش آغاز به کار کرده و برنامههای قرآنی، آموزشی و فرهنگی در آن برگزار میشود.»
وی گفت: «این طرح توانست در رویداد بینالمللی مدیریت شهری، جایزه خشت طلایی جهانی را کسب کند و امروز انگیزهای مضاعف برای ادامه مسیر بازآفرینی در مناطق کمبرخوردار فراهم کرده است.»
شهردار افزود: «این بسته بازآفرینی از نظر علمی، اجتماعی و فرهنگی طراحی شده و امروز در سطح کشور مورد توجه قرار گرفته است. تاکنون ۱۱ استان برای بازدید از این پروژه به شهر آمدهاند و امکانپذیری آن را بررسی کردهاند.»
صباغی اعلام کرد: در این منطقه تاکنون نزدیک به هزار پروانه ساختمانی صادر شده، ۳۳۰ واحد قرارداد ساخت بسته شده و حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ واحد نیز زمینهایشان تملک و آماده نوسازی هستند.
به گفته شهردار، مدیر بازآفرینی کشور و رئیس سازمان بازآفرینی نیز این منطقه را به عنوان اولویت یک معرفی کردهاند.
وی تأکید کرد: «هدف ما کسب درآمد نیست، بلکه توسعه شهری و پیشگیری از خسارتهای جبرانناپذیر در حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله است.»
شهردار خاطرنشان کرد: بازآفرینی محله مولوی ، محله آخوند ، تهران قدیم به عنوان محله های قدیمی شهر در دست مطالعه است.
شهرداری قزوین با تملک ۳۳ هکتار زمین بیدستان و رشد سهام بانک شهر، مسیر درآمد پایدار و توسعه شهری را هموار کرد.
شهردار قزوین در توضیح اقدامات اخیر مدیریت شهری گفت: «۳۳ هکتار از زمینهای موقوفه بیدستان چندین سال قبل خریداری و شش دانگ آن به شهرداری منتقل شد. این زمینها اکنون در قالب اطلس سرمایهگذاری استان، به بستری برای ایجاد ۸۳۰ کارگاه کوچک تولیدی تبدیل میشوند.»
وی افزود: «این کارگاهها فرصت مناسبی برای اشتغال جوانان فراهم میکنند؛ هر کارگاه میتواند برای ۷ تا ۱۰ نفر اشتغال ایجاد کند و علاوه بر رونق تولید، امیدآفرینی اجتماعی را نیز به همراه دارد.»
شهردار همچنین به موضوع سهام شهرداری در بانک شهر اشاره کرد و گفت: «شهرداری قزوین از گذشته حدود ۷ درصد سهام بانک شهر را در اختیار داشته است. این سرمایهگذاری که در شرایط سخت اقتصادی حفظ شد، امروز به یکی از منابع مهم درآمدی تبدیل شده است.»
به گفته وی، بانک شهر در مقطعی جزو چهار بانک در معرض ورشکستگی بود، اما با همکاری شهرداریها و مدیریت جدید، از بحران خارج شد و به سوددهی رسید. شهردار ادامه داد: «ما حدود یک میلیارد و ۷۳۰ میلیون سهم در بانک شهر داشتیم که ارزش آن امروز به ۲۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است. علاوه بر این، بدهی ۱۲۰۰ میلیاردی شهرداری به بانک نیز با تعاملات صورتگرفته تسویه شد.»
وی در پایان تأکید کرد: «شهرداری قزوین بدون اتکا به بودجه دولتی، با اتکا به سرمایهگذاریهای پایدار توانسته حقوق پرسنل، هزینههای جاری و پروژههای توسعهای را تأمین کند. این مسیر نشان میدهد مدیریت شهری میتواند با تدبیر و تعامل، همزمان هم مشکلات گذشته را حل کند و هم آیندهای پایدار برای شهر رقم بزند.»