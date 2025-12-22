طرح بازآفرینی هادی‌آباد با مدل کلید به کلید، خدمات ویژه و مشارکت مردمی، بهسازی و نوسازی محله را رقم می‌زند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شهردار قزوین در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین گفت: منطقه هادی‌آباد به عنوان یکی از محلات کم‌برخوردار شهر، با اجرای طرح بازآفرینی شهری وارد مرحله‌ای تازه از توسعه و نوسازی شده است. این منطقه که نقش مهمی در دفاع مقدس ایفا کرده و بسیاری از شهدا از اهالی آن هستند، سال‌ها از کمبود خدمات شهری رنج می‌برد.

صباغی در توضیح این طرح گفت: «ما با بررسی علمی و دقیق، مدل کلید به کلید را انتخاب کردیم. در این روش، زمین‌های فرسوده آزادسازی و تملک می‌شوند و ساکنان پس از ساخت واحدهای جدید، در همان محله مستقر خواهند شد. این روند به صورت پلکانی ادامه می‌یابد تا انسجام محلی حفظ شود.»

وی افزود: «برای سازندگان نیز امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است؛ از جمله پروانه رایگان، عوارض رایگان، سطح اشغال ۷۵ درصد و تسهیلات ویژه برای تجمیع پلاک‌ها. تاکنون در ۲۰ ماه گذشته ۷۴۳ پروانه ساختمانی صادر شده و این طرح مورد استقبال مردم قرار گرفته است.»

به گفته صباغی؛ این پروژه در زمینی به وسعت ۵۷ هکتار اجرا می‌شود که حدود ۱۳ هزار خانواده در آن سکونت دارند. زیرساخت‌های شهری شامل خیابان‌ها، کوچه‌ها و شبکه‌های خدماتی نیز در حال بازسازی است.

شهردار تأکید کرد: «در این منطقه حتی یک پارک وجود نداشت. به همین دلیل همزمان با ساخت واحدهای مسکونی، فرهنگسرا، درمانگاه، پاسگاه پلیس و مراکز خدماتی نیز پیش‌بینی شده است. فرهنگسرای جدید از شش ماه پیش آغاز به کار کرده و برنامه‌های قرآنی، آموزشی و فرهنگی در آن برگزار می‌شود.»

وی گفت: «این طرح توانست در رویداد بین‌المللی مدیریت شهری، جایزه خشت طلایی جهانی را کسب کند و امروز انگیزه‌ای مضاعف برای ادامه مسیر بازآفرینی در مناطق کم‌برخوردار فراهم کرده است.»