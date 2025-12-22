بیست‌وپنجمین دوره المپیاد فرهنگی ـ ورزشی دانشجومعلمان سراسر کشور از دوم دی‌ماه به میزبانی استان مازندران آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بیست‌وپنجمین دوره المپیاد فرهنگی ـ ورزشی دانشجومعلمان سراسر کشور از دوم دی‌ماه به میزبانی استان مازندران و با حضور حدود یک‌هزار و ۶۰۰ دانشجومعلم آغاز می‌شود.

لطف‌الله مهدوی در نشست خبری این رویداد گفت: افتتاحیه بخش پسران چهارم دی‌ماه و افتتاحیه بخش دختران یازدهم دی‌ماه برگزار می‌شود. در این دوره حدود ۶۰۰ دانشجومعلم پسر و یک‌هزار دانشجومعلم دختر از سراسر کشور حضور دارند.

وی افزود: مسابقات در بخش پسران در رشته‌های والیبال، هندبال و بسکتبال برگزار می‌شود و در بخش دختران نیز با اضافه شدن فوتسال، رقابت‌ها در چهار رشته انجام خواهد شد.

رئیس ستاد برگزاری المپیاد با اشاره به هزینه‌های این رویداد تصریح کرد: هزینه برگزاری حدود ۱۰ میلیارد تومان برآورد شده است که استفاده از ظرفیت‌های داخلی دانشگاه فرهنگیان نقش مؤثری در کاهش هزینه‌ها داشته است.

مهدوی همچنین از برگزاری جشنواره «یاد و شهدای اقتدار» همزمان با رقابت‌های ورزشی خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در حاشیه المپیاد برگزار می‌شود.

در ادامه این نشست، سید رفیع شفابخش، دبیرکل المپیاد دانشگاه فرهنگیان، با تأکید بر جایگاه ریشه‌دار ورزش در جامعه گفت: نقش رسانه‌ها در گسترش ورزش در میان همه اقشار جامعه بسیار اثرگذار و تعیین‌کننده است.

وی هدف از برگزاری این رقابت‌ها را ارتقای خدمات به معلمان، افزایش امیدآفرینی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و افزود: مسابقات ابتدا در سطح پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان برگزار می‌شود و سپس منتخبان به مرحله کشوری راه می‌یابند.

دبیرکل المپیاد دانشگاه فرهنگیان با اشاره به مناسب بودن زیرساخت‌های ورزشی مازندران اعلام کرد: برای این استان، ساخت سالن‌های ورزشی مدرن و زمین‌های چمن مصنوعی پیش‌بینی شده و مقدمات اجرای آن در حال انجام است.

شفابخش در پایان خاطرنشان کرد: ورزش قهرمانی موتور محرک توسعه ورزش همگانی در کشور است. در پایان این نشست خبری نیز از پوستر بیست‌وپنجمین دوره المپیاد فرهنگی ـ ورزشی دانشجومعلمان رونمایی شد.