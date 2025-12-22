مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان با تشریح جزییات اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بر اهمیت نقش نظارتی شهروندان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حمید زینل پور اظهار داشت: عمر صورت‌حساب‌های کاغذی از امروز یکم دی ماه ۱۴۰۴ به پایان رسیده است.

وی افزود: هر مودی که از خدمات شرکت‌های معتمد بهره‌برداری و استفاده کند، صدور صورت‌حساب الکترونیکی برای وی رایگان است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان بیان داشت: صورت‌حساب‌های کاغذی از امروز حذف شده است؛ اکنون از نگاه ما فعالان اقتصادی در زمان فروش‌شان باید صورت‌حساب الکترونیکی صادر کنند و یک توصیه هم به شهروندان داریم اینکه در اجرای این قانون ما را کمک کنند.

وی تصریح کرد: شهروندان حتما اگر مراجعه می‌کنند به جایی که کالا بخرند یا خدمات دریافت کنند، از فروشنده صورت حساب الکترونیکی مطالبه کنند؛ راحت‌ترین نوع صورت حساب الکترونیکی، صورت‌حساب الکترونیکی نوع سه یا همان رسید دستگاه کارتخوان است. حداقل شهروند وقتی رسید دستگاه کارتخوان را می‌گیرد، می‌تواند یک تطابق‌گیری انجام دهد.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خاطرنشان کرد: این موضوع به ما کمک می‌کند که آیا رسید دستگاه کارتخوان و نامی که روی آن نوشته شده با فعالیتی که دارد از آن کالا می‌خرد منطبق هست یا نیست. در همین حد نیز مردم با ما همراهی کنند، به نتایج بسیار خوبی دست خواهیم یافت.