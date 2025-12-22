پخش زنده
امروز: -
در شانزدهمین جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، مجموعهای از تصمیمات مهم در حوزه توسعه روستایی و شهری از جمله تصویب چارچوب طرحهای منظومههای روستایی، ضوابط بلندمرتبهسازی بندرعباس، بازنگری شهرک شهید محلاتی تهران و کاهش افق طرح جامع شهر ابهر به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شانزدهمین جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با تمرکز بر ساماندهی توسعه شهری و روستایی برگزار شد.
در این جلسه، چارچوب و شرح خدمات تهیه طرحهای آبادانی و پیشرفت منظومههای روستایی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
این طرحها با هدف تقویت بنیان اقتصادی، اجتماعی و اشتغالزایی در روستاها و با مشارکت جوامع محلی تهیه میشوند.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسئول تهیه طرح بوده و دستگاههای اجرایی مرتبط مجری آن خواهند بود.
شورا همچنین ضوابط بلندمرتبهسازی شهر بندرعباس را در قالب پنج پهنه و محور مصوب کرد.
بر اساس این مصوبه، حداکثر تعداد طبقات ساختمانهای بلندمرتبه در بندرعباس ۲۵ طبقه تعیین شد.
رعایت الزامات اقلیمی، سیما و منظر شهری و جلوگیری از انسداد دید عمومی به ساحل از شروط اصلی این ضوابط است.
در ادامه، طرح بازنگری شهرک شهید محلاتی در منطقه یک تهران به تصویب رسید.
سقف جمعیتپذیری این شهرک با توجه به محدودیت منابع آب، ۳۰ هزار نفر تعیین شد.
افزایش سرانه فضای سبز و تثبیت کاربریهای خدماتی از دیگر مصوبات این طرح بود.
شورا بر رعایت ملاحظات محیطزیستی و توسعه پایدار شهری در این شهرک تأکید کرد.
در بخش دیگری از جلسه، کاهش افق طرح جامع شهر ابهر به سال ۱۴۰۵ مورد موافقت قرار گرفت.
این تصمیم با هدف بهروزرسانی اسناد فرادست و رفع مشکلات انباشته شهری اتخاذ شد.
با این مصوبه، امکان بازنگری طرح جامع ابهر برای مراجع استانی فراهم میشود.
مجموع این تصمیمات در راستای مدیریت متوازن توسعه شهری و روستایی ارزیابی میشود.