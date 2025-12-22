به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،حجت الاسلام قوره جیلی رییس عقیدتی تیپ ۱۸۴ خرم آباد گسترش فرهنگ نماز و نمازخوانی در خانواده ها و کارکنان وظیفه و پایور را از اهداف برگزاری این برنامه عنوان کرد و افزود : امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند جهاد تبیین در حوزه نماز هستیم که خانواده ها باید با زبان محبت ،هنر و خلاقیت دلهای جوانان را به سمت این فریضه الهی پیوند دهند.

حجت الاسلام چراغی رئیس ستاد اقامه نماز استان لرستان نیز در این جلسه به نقش تربیتی والدین در ترویج فرهنگ نماز در بین فرزندان اشاره کرد و افزود: نماز را مهمترین عامل پیوند انسان با خداوند و سرچشمه آرامش در زندگی انسانها عنوان کردو از خانواده خواست که فرزندان خود را از کودکی به امر نماز تشویق و ترغیب کنند.

در پایان از ۱۴ نفر از خانواده ها ،کارکنان پایور و وظیفه تجلیل شد.