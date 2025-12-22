تیم مس رفسنجان در لیگ برتر والیبال بانوان برابر سایپا تهران مدافع عنوان قهرمانی، نتیجه را به حریف قدرتمند خود واگذار کرد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر والیبال بانوان، تیم مس رفسنجان در سالن ۹ دی این شهر میزبان سایپا تهران بود که در پایان با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب حریف قدرتمند خود شد.

نتایج هفته چهارم لیگ برتر والیبال بانوان به شرح زیر است:

مس رفسنجان صفر- سایپا ۳

امتیازات: ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۲۱

ماجان مازندران ۳- مقاومت شهرداری تبریز یک

امتیازات: ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۸، ۲۵ بر ۱۹

نفت امیدیه ۲- کلینیک دکتر فرهاد ۳

امتیازات: ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۶ بر ۲۸، ۲۵ بر ۱۹، ۷ بر ۱۵

پدیده صنعت اوج گلپایگان صفر- شهر آرکا البرز ۳

امتیازات: ۱۵ بر ۲۵، ۱۱ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵

ملوان تهران یک- شاهین بندرعامری ۳

امتیازات: ۲۵ بر ۱۴، ۱۸ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵، ۲۴ بر ۲۶