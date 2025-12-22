روسای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدی ایران (ایمیدرو) و صندوق توسعه ملی در نشستی ابتکاری با حضور متقاضیان و تأمین‌کنندگان برق تجدیدپذیر، نقشه راهی برای انعقاد قرارداد‌های بلندمدت خرید برق پاک تدوین کردند تا صنایع معدنی از قطعی برق در امان بمانند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از ایمیدرو، نشستی به میزبانی مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، با حضور محمد مسعود سمیعی‌نژاد رئیس هیئت عامل ایمیدرو، مدیران ارشد شرکت‌های معدنی و فولادی (مانند فولاد خوزستان، ملی مس، چادرملو، گل‌گهر، ملی فولاد و تهیه و تولید مواد معدنی) و سرمایه‌گذاران بخش برق تجدیدپذیر برگزار شد.

سمیعی‌نژاد با اشاره به اینکه نرخ برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر خصوصی بالاتر از تعرفه خانگی است، بهترین خریداران را شرکت‌های صنعتی دانست و پیشنهاد کرد: نرخ توافقی برای تأمین برق صنایع معدنی تعیین شود تا هم از قطعی برق و کاهش تولید جلوگیری کند و هم مشتری بلندمدت برای تولیدکنندگان ایجاد کند

وی تأکید کرد ابتدا باید نقشه راه مشخص شود تا به سرعت به انعقاد قرارداد‌های ۲۵ ساله برسیم. ایمیدرو برای شرکت‌های زیرمجموعه خود آماده امضای این قرارداد‌ها است و سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی بندرعباس، مکران و لامرد در اولویت قرار دارد. سمیعی‌نژاد افزود: «ایمیدرو و صندوق توسعه ملی با تشکیل کارگروه، نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را ایفا می‌کنند تا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بدون نگرانی از عدم‌النفع، به همکاری بلندمدت ترغیب شوند.»

غضنفری اعلام کرد: بخشی از برق مازاد سرمایه‌گذاران دریافت‌کننده تسهیلات صندوق، قابل فروش است.

وی توضیح داد دو گروه سرمایه‌گذار در حال ایجاد ۷ هزار مگاوات (تأمین پنل و احداث) و ۸ هزار مگاوات (پیمانکاری نصب) برق خورشیدی و بادی هستند. همچنین، شرکت‌هایی با قرارداد معتبر فروش برق می‌توانند از آن به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات صندوق استفاده کنند.

در این نشست، مدیران شرکت‌های معدنی درباره چالش‌های قطعی برق فصول گرم، زیان‌های تولید و شرایط فروش ارز صادراتی در تالار‌های بورس سخنان خود را مطرح کردند.

سرمایه‌گذاران و مدیرعامل بانک تجارت نیز جزئیاتی درباره تسهیلات، نرخ‌های توافقی و ایجاد ظرفیت‌های جدید ارائه دادند.