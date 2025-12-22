پخش زنده
مدیرکل صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری از برنامهریزی برای پوشش مطلوب و تولید برنامههای مراسم معنوی اعتکاف رجبیه در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سیدمحسن حسینی با اشاره به آمادگی صدا و سیما برای پوشش مطلوب برنامه معنوی اعتکاف در استان، افزود: عموم متولیان و خادمان اعتکاف با گوشیهایی که در اختیار دارند نیز میتوانند تصاویر و فیلمهای این مراسم معنوی را برای فضای مجازی ما ارسال کنند تا پخش شود.
مدیرکل صدا و سیمای استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این مجموعه همچنین امکان فنی تولیدات محتوایی ناظر به مراسم معنوی اعتکاف را دارد، گفت این امکان نیز وجود دارد که در صورت فراهم بودن شرایط فنی مساجد میزبان اعتکاف، برنامههای سخنرانی تبیینی مراسم اعتکاف یا برنامه دعا و مناجات به صورت زنده پخش یا ضبط و در ساعت مناسبی پخش شود.
حسینی با اشاره به تبلیغ و اطلاعرسانی مراسم معنوی اعتکاف در صدا و سیما، تصریح کرد: با توجه به مناسبتهای پیش رو یعنی ۱۳ رجب سالروز ولادت امام علی (ع)، حماسه ۹ دی و نیز سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، باید بتوانیم حجم بالای برنامهها، تبلیغات و پیامهای ناظر به این مناسبتها نیز مدیریت و به مخاطبان منتقل شود بهگونهای که پیامهای اعتکاف نیز در جای خود پررنگ و منتقل شود.
مدیرکل صدا و سیمای استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه پیامها و تبلیغات اعتکاف با قوت اطلاعرسانی خواهد شد، تصریح کرد: رسانه باید بتواند معنویت این مراسم را که جامعه امروز بهشدت نیازمند آن است، برجسته کرده و مخاطبان خاصه نوجوانان و جوانان را به سمت شرکت در این مراسم ترغیب کند.