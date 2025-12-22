به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان نشست تشکیل هیئت اجرایی انتخابات شورای شهر شهرستان رفسنجان با حضور فرماندار، رئیس دادگستری، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، اعضای هیئت نظارت بر انتخابات، اعضای حقوقی هیئت اجرایی و تمامی معتمدان دعوت‌شده برگزار شد.

در این جلسه پس از برگزاری فرآیند قانونی رأی‌گیری، محمدعلی دهقان، محسن ارسلان، سیدبرهان حسینی، احمد جمالی‌زاده نوق، علی رمضانی‌نسب، محمود آخوندی، اصغر صالحی و حسن رنجبر عسکری به‌عنوان معتمدان اصلی هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهرهای شهرستان رفسنجان انتخاب شدند.

حسین مومنی، علی بهشتی‌پور، سید کاظم حسینی‌پور، حسین تقوی رشیدی‌زاده و رضا رنجبر کریمی نیز به عنوان معتمدان علی‌البدل هیئت اجرایی انتخابات معرفی شدند.

ضمنا مجید فصیحی هرندی، محمدتقی ابوالهادی، محمدرضا حاج‌محمدکریمی، امین حجت و ناصر دهشیری مسئولیت نظارت بر فرآیند برگزاری انتخابات را برعهده خواهند داشت.