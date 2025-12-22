پخش زنده
امروز: -
هیئت اجرایی انتخابات شورای شهر شهرستان رفسنجان تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان نشست تشکیل هیئت اجرایی انتخابات شورای شهر شهرستان رفسنجان با حضور فرماندار، رئیس دادگستری، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، اعضای هیئت نظارت بر انتخابات، اعضای حقوقی هیئت اجرایی و تمامی معتمدان دعوتشده برگزار شد.
در این جلسه پس از برگزاری فرآیند قانونی رأیگیری، محمدعلی دهقان، محسن ارسلان، سیدبرهان حسینی، احمد جمالیزاده نوق، علی رمضانینسب، محمود آخوندی، اصغر صالحی و حسن رنجبر عسکری بهعنوان معتمدان اصلی هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهرهای شهرستان رفسنجان انتخاب شدند.
حسین مومنی، علی بهشتیپور، سید کاظم حسینیپور، حسین تقوی رشیدیزاده و رضا رنجبر کریمی نیز به عنوان معتمدان علیالبدل هیئت اجرایی انتخابات معرفی شدند.
ضمنا مجید فصیحی هرندی، محمدتقی ابوالهادی، محمدرضا حاجمحمدکریمی، امین حجت و ناصر دهشیری مسئولیت نظارت بر فرآیند برگزاری انتخابات را برعهده خواهند داشت.