به گزارش خبرگزاری صدا سبمای مرکز کرمان معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان شامگاه دوشنبه اول دیماه با همراهی مشاور استاندار و مدیرکل روابط عمومی استانداری و با حضور مدیرکل ارشاد استان، از نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب کرمان بازدید کردند.
، ابوذر عطاپور در جریان بازدید از نمایشگاه بینالمللی کتاب کرمان عنوان کرد: بنای کار در استان کرمان بر این است که استان رویدادها باشد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان به رویکرد فرهنگی سند «کرمان برفراز» اشاره داشت و افزود: نمایشگاه کتاب که مورد استقبال هماستانیها نیز قرار گرفته است در راستای همین رویکرد استان قرار دارد.
عطاپور، مکان برگزاری نمایشگاه را نیز بسیار مطلوب ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد؛ برگزاری نمایشگاه کتاب کرمان بعد از شش سال وقفه، در سالهای آینده نیز به شکل است