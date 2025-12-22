رایگان شدن معاینه فنی تاکسیهای تبریز
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،اعضای شورای اسلامی شهر تبریز با اکثریت آرا لایحه شهرداری تبریز در خصوص اجرای طرح معاینه فنی رایگان تاکسیهای شهری را تصویب کردند طرحی که با هدف کنترل آلودگی هوا، کاهش پیامدهای زیستمحیطی و ارتقای ایمنی ناوگان حملونقل عمومی هر شش ماه یکبار برای تاکسیهای تحت پوشش سازمان تاکسیرانی اجرا خواهد شد.
بر اساس این مصوبه تاکسیهای شهری تحت پوشش سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تبریز مطابق برنامه و بودجه مصوب امسال هر شش ماه یکبار به صورت رایگان معاینه فنی خواهند شد.