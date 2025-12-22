به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در آئین گرامیداشت دویمین سالگرد تدفین شهید گمنام در دادگستری کل استان کرمان ضمن اشاره به اهمیت حلول ماه رجب به عنوان "ماه خدا"، افزود: پیامبر اکرم (ص) این ماه را ماه خداوند، شعبان را ماه رسول‌الله و رمضان را ماه امت نامیدند که این تقسیم‌بندی پیامی بنیادین دارد و بیانگر آن است که ما باید با از فرصت‌های ماه پروردگار و ماه رسول خدا (ص)، خود را برای ورود به ماهی که متعلق به امت است، آماده سازیم.

وی با اشاره به دومین سالگرد تدفین شهید خوشنام و گمنام در دادگستری کرمان، عنوان کرد: این اقدام، بار معنوی عظیمی برای همکاران قضایی، کارکنان و مراجعین ایجاد کرده است.

وی ضمن بیان این مطلب که احترام به شهدا، احترام به آرمان‌های والای انقلاب است، عنوان کرد: اگر از شهدا یاد کنیم، یقیناً آنها نیز از ما یاد می‌کنند و ما در مجموعه قضائی استان، خداوند را برای نعمت میزبانی از شهید گمنام شکرگزاریم.

**** تفاهم‌نامه‌های جهادی؛ افتخار دستگاه قضا

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه سخنان خود اردو‌های جهادی را یکی از افتخارات مجموعه دادگستری استان دانست و از اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌ای مهم با ستاد بازسازی عتبات عالیات خبر داد.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی اظهار داشت: این تفاهم‌نامه زمینه را برای اعزام همکارانی که در اردو‌های جهادی پیشین سابقه خدمت خالصانه داشته‌اند، برای مشارکت در بازسازی حرم‌های مطهر در نجف و کربلا فراهم می‌آورد که در این رابطه تعداد زیادی از همکاران ثبت‌نام کرده‌اند و اعزام‌ها به تدریج انجام خواهد شد.

وی افزود: توفیق بزرگی است که همکاران ما در قالب کاروان‌های جهادی، هم زیارت می‌کنند و هم خدمتگزاری خالصانه را انجام می‌دهند که در این مسیر، امروز شاهد بدرقه ۷ نفر از همکاران عزیزمان به مقصد کربلا هستیم که یک هفته لباس خدمت را بر تن کرده و مهم‌ترین کار خیر را به انجام می‌رسانند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: برنامه اعزام‌های مشابه به سامرا نیز در دستور کار است.

**** میزبانی از زوار امام رضا (ع)

رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین از یک تفاهم‌نامه فرهنگی ارزشمند دیگر برای خدمت به زائران امام رضا (ع) خبر داد و گفت: افتخار داریم که سالانه میزبانی یک شیفت کامل از چایخانه امام رضا (ع) در مشهد مقدس را بر عهده بگیریم و برای این منظور، ۵۰ نفر از همکاران ما باید حضور یابند تا با افتخار پذیرای زوار حضرت ثامن‌الحجج (ع) باشند.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی اعلام کرد: زیرساخت‌های لازم برای دریافت کمک‌های نقدی اختیاری قضات و کارکنان به پروژه‌های بازسازی عتبات نیز فراهم شده است تا مشارکت همگانی تسهیل گردد.