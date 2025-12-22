پخش زنده
دومین دوره بازارچه صنایع دستی و مشاغل خانگی با برپایی ۷۰ غرفه در پارک مدرس شهر عباسآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شهردار عباسآباد گفت: در این بازارچه ۷۰ غرفه شامل صنایع دستی، محصولات کشاورزی، غذاهای محلی و انواع کسبوکارهای خانگی برای عرضه محصولات به مردم ایجاد شده است.
مهندس سپهرداد شیخالاسلامی افزود: هدف از برپایی این بازارچه حمایت از کسبوکارهای خانگی، ترویج فرهنگ خرید آسان و جمعی و همچنین ایجاد شور و نشاط اجتماعی در میان شهروندان است.
وی با قدردانی از همکاری مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر، کارآفرینان و هنرمندان گفت: برای برگزاری هرچه بهتر این بازارچه، جلساتی با حوزه خدمات شهری و روابط عمومی برگزار شد تا برنامهریزیها به شکل منسجم انجام شود و در دورههای بعدی نیز بهبودهای لازم اعمال شود.
شهردار عباسآباد افزود: این بازارچه فرصتی مناسب برای معرفی صنایع دستی و مشاغل خانگی به مردم و تقویت ارتباطات محلی فراهم کرده است و امیدواریم در سالهای آینده شاهد برگزاری مستمر اینگونه بازارچهها و ایجاد فضایی پایدار برای عرضه محصولات هنری و خانگی باشیم.