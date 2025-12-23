به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ارژنگ جوانشیر با بیان اینکه در قالب طرح بهینه‌سازی موتورخانه، ۱۸ هزار و ۵۶۲ مشترک از ابتدای اجرای طرح ثبت نام کردند، گفت: از این تعداد تاکنون ۵ هزار و ۲۸۱ موتورخانه توسط شرکت‌های مجری طرف قرارداد با شرکت گاز استان بهینه‌سازی شده است.

وی با اشاره به منابع مالی اختصاص‌یافته به این طرح، افزود: برای اجرای طرح بهینه‌سازی موتورخانه‌ها بیش از یک‌هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال یارانه پیش‌بینی شده بود که تاکنون بیش از ۵۲۰ میلیارد ریال آن جذب و به مجریان پرداخت شده است.

جوانشیر با بیان اینکه رقم جذب‌شده می‌توانست بیش از این باشد، اظهار کرد: با اعمال نظارت‌های دقیق فنی و مالی و حذف یا جایگزینی برخی آیتم‌ها در فرآیند اجرا، ضمن دستیابی کامل به اهداف طرح، صرفه‌جویی ریالی قابل توجهی نیز محقق شده است.

رئیس بهینه‌سازی مصرف گاز مشترکین شرکت گاز آذربایجان‌غربی تأکید کرد: این رویکرد نظارتی باعث شده استان آذربایجان‌غربی در زمره استان‌های پیشرو در اجرای طرح بهینه‌سازی موتورخانه‌ها قرار گیرد و همزمان با کاهش مصرف انرژی، بهره‌وری تأسیسات گرمایشی نیز افزایش یابد.