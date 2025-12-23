بیش از ۵۴۴ واحد مسکونی در شهر گلمان آماده تحویل است
مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر حدود ۵۴۴ واحد مسکونی از طرحهای نهضت ملی مسکن گروه ساخت و انبوه سازی در شهر جدید گلمان آماده تحویل است.
وی ادامه داد: در بخش طرح حمایتی مسکن شهری در مجموع بیش از یک هزار و ۴۳۶ واحد مسکونی در شهر جدید گلمان در دست اجرا بوده که ۵۴۴ واحد به اتمام رسیده است.
مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان غربی گفت: این تعداد واحد مسکونی در سه سایت ۱۰۸ واحدی، ۴۰۰ واحدی و ۳۰۰ واحدی به روش انبوه سازی و یک سایت به میزان ۶۲۸ واحدی در قالب کارگزاری در دست اجراست.
آرامون بیان کرد: شهر جدید گلمان ظرفیت جمعیت پذیری ۱۸۰ هزار نفری را دارد و توسعه زیرساختهای لازم و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود از جمله موارد مورد تاکید در شهر جدید گلمان است.