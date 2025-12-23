به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛پیمان آرامون در این رابطه اظهار داشت: این واحد‌های مسکونی به اتمام رسیده و در مراحل واگذاری به متقاضیان هستند.

وی ادامه داد: در بخش طرح حمایتی مسکن شهری در مجموع بیش از یک هزار و ۴۳۶ واحد مسکونی در شهر جدید گلمان در دست اجرا بوده که ۵۴۴ واحد به اتمام رسیده است.

مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان غربی گفت: این تعداد واحد مسکونی در سه سایت ۱۰۸ واحدی، ۴۰۰ واحدی و ۳۰۰ واحدی به روش انبوه سازی و یک سایت به میزان ۶۲۸ واحدی در قالب کارگزاری در دست اجراست.

آرامون بیان کرد: شهر جدید گلمان ظرفیت جمعیت پذیری ۱۸۰ هزار نفری را دارد و توسعه زیرساخت‌های لازم و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود از جمله موارد مورد تاکید در شهر جدید گلمان است.