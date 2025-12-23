پخش زنده
امروز: -
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: قصد داریم کسری حقوق کارکنان بیش از ۲۰ درصد را با کالابرگ جبران کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب صدا و سیما با حضور آقای محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور، موضوع «تمهیدات دولت برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم» را بررسی کرد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است.
سوال: خیلی شفاف و بی پرده برویم سراغ مهمترین موضوعی که در زندگی هر کدام از ایرانیها این روزها سرفصل و اولین اولویت است معیشت. آقای دکتر قائم پناه موضوعی که عنوان میشود مثلاً بیثباتی در اداره اقتصاد تورم مستمر بالا و البته نوسانات قیمتی که گهگاه ماهیانه با آن مواجه میشدیم، الان هفتگی و روزانه با آن دست و پنجه نرم میکنیم. کارشناسان اقتصادی را به این سمت برده و خود مردم را ذهنیتشان را به این سمت برده که دولت روی امور اقتصادی کشور تسلطی ندارد و در اصطلاح عامیانه شاید اقتصاد را رها کرده.
قائم پناه: متشکر از سوال خوبی که فرمودید. اولاً اینطور نیست. حداقل ذهنیت جنابعالی و عزیزانی که این را مطرح میکنند، تورم را موقعی که دولت را تحویل گرفتیم، بیش از ۴۵ درصد و نزدیک به ۵۰ درصد بود و در سال گذشته قبل از جنگ، تورم آخر سال تقریباً ۳۲ و نیم درصد بود و الان حدود ۴۱ تا ۴۲ درصد است. وقتی میگوییم تورم، یعنی افزایش سطح عمومی قیمتها. تورمی هم که حساب میکنند، نرخش استاندارد است. سبد کالایی حدوداً ۳۴۰ قلم از خدمات بهداشت و درمان خوراک و پوشاک، آشامیدنیها، مسکن، همه اینها را حساب میکنند و نرخ تورم به دست میآید و هر کدام هم وزن خاص خودش را دارد. وقتی نظام عرضه و تقاضا به هم میخورد، یعنی عرضه کم میشود و تقاضا زیاد، تورم ایجاد میشود یا تقاضا زیاد است به اندازه کافی عرضه وجود ندارد. اینها باعث تورم میشود. حالا چه عواملی باعث تورم میشود؟ این بیماری مزمن اقتصادی ما است. عامل اصلی را آقای دکتر پزشکیان بارها میگویند «عامل تورم دولت است» من هستم. این حرف معنایش این نیست که آقای دکتر پزشکیان تورم ایجاد کرده. نظام اقتصادی ما سالها است با پدیده شوم افزایش نقدینگی یا رشد نقدینگی مواجه است. اقتصاددانها معتقد هستند، دو سوم تورم ناشی از ناترازی بانکها است. یک سوم آن ناشی از کسری بودجه ناترازی بانکها. یعنی چی؟ یعنی من تاجر، من متقاضی وام، وامی میگیرم با بهره ۳۴ درصد. بانک بهره را دارد چقدر به مردم میدهد. ۳۰ درصد آن کسی که وام میگیرد، با بانکهای خصوصی بالاخره یک روابطی دارند که وثیقههای لازم هم نمیگیرد. خیلی از این کسانی که وام گرفتهاند وام را اصلاً پس ندادهاند، ولی بانک مجبور است چه کار کند برای اینکه برود بهره بانک را بدهد؟ میرود از بانک مرکزی، چون برنگشته وامش به هر علتی، میرود از بانک مرکزی، او هم وام میگیرد با بهره بیشتری.
سوال: یک نکته است ما که بخواهیم برویم یا عموم مردم بخواهیم برویم وام بگیریم چند تا ضامن میخواهد. اگر معوقه داشته باشیم، بانکها دو سه بار تماس میگیرند؟
قائم پناه: دقیقاً همین فرمایش شما است. وثیقههای لازم را نخواهند گرفت و شاید خیلی از طرحهایشان توجیه هم ندارد. سالها این اتفاق افتاده. حالا مثالهایش را عرض میکنم. پس بانکها وثیقههای لازم را از نه وام ۱۰ میلیونی و ۱۰۰ میلیونی و ۵۰۰ میلیونی، وامهای چند همتی به اینها داده شده و برنگشته .بانک در معرض ورشکستگی قرار میگیرد، میرود بانک مرکزی میگوید یا اعلام ورشکستگی میکنم یا اینکه باید به من پول بدهید، وام بدهید و وام میگیرد و بانک مرکزی هم ناچار است که برای دوام اقتصادی کشور، بعضی مواقع حالا سالهای گذشته را عرض میکنم، پول بدون پشتوانه چاپ میکند. پس یک عامل اصلی ناترازی بانکها است. دولت ول نکرده. چند بار تذکر داده شد به بانکهایی که ناتراز هستند که خودتان را اصلاح کنید، نکردند. نمونهاش بانک آینده بود. با پیگیریهای مستمر آقای دکتر پزشکیان علی رغم اینکه یک سال به بانک مهلت داده شد که اصلاح کند ناترازیهایش را، کمتر منجر به چاپ پول شود نکرد، منحل شد. وام را به چه کسی دادند؟ رفتند ایران مال ساختند به جای تولید.
سوال: یعنی این بیماری که در دولتهای مختلف وجود داشته قرار است در دولت آقای دکتر پزشکیان برطرف شود؟
قائم پناه: متاسفانه همه چیز لبریز شده. مثل انرژی. ناترازی هم به حد انتهای خودش رسیده. کاری که کردند با کمک سران سه قوه و آقای دکتر پزشکیان پیگیر بود و بانک مرکزی هم دنبال کرد، علی رغم میل باطنی یعنی آخرین مرحله از انحلال بانک یعنی باید خودش را اصلاح میکرد، چون نکرد منحل شد. به اضافه موسسه مالی ملل. او هم همینطور بود. آن هم جز واحدهای بودند که پول چاپ میکرد. یعنی عامل پمپاژ نقدینگی در داخل کشور بودند. اخیراً دیدید که همین اقدام باعث شد به بعضی از مسئولین که این کار را کردند، مثل رئیس بانک مرکزی، مورد هجمه قرار بگیرد و البته الان دیگر در مرحله انضباط مالی بانکها هستیم. دولت مکرر اخطار میدهد به بانکها که جلوی پمپاژ نقدینگی را بگیرید، به عنوان عامل اصلی تورم. تا حدود زیادی داریم این انضباط مالی را شکل میدهیم. کار یک روزه نیست. این نیست که یک روزه بگوییم ندهید، تمام شود. تا بانکها چرخه مالیشان را اصلاح کنند قطعاً زمانبر است.
سوال: و در همین مطلب اول ما مردم کی اثر این را میبینیم؟
قائم پناه: به تدریج. نمیگویم یک شبه. همین که کنترل شود نقدینگی و هم اینکه این اثر بگذارد روی کالا، حتماً مردم این اثرات را میبینند. حالا دقیق بخواهم بگویم که از فردا، از دو ماه دیگر از سه ماه دیگر ولی قطعاً این تدریجی خواهد بود.
سوال: مردم، چون روزانه افزایش قیمت کالاها را میبینند مثلاً در لبنیات در مایحتاج ضروری؟
قائم پناه: مسکن، سوخت، روشنایی، بهداشت و درمان، تفریحات، کفش و پوشاک مواد خوردنی و آشامیدنی، ارتباطات و حمل و نقل، همه اینها هر کدام ضریب تورمی دارند. بیشترینش مثلاً خوردنیها و آشامیدنیها است که این ۳۷ درصد از برخی کالاها ممکن است ۱۰ برابر شود. در کل تورم ۴۲ درصد است ولی بعضی کالاها ممکن است هفتگی به قول شما افزایش پیدا کند. بعضی کالاها مثلاً دو درصد. فرمایش شما درست است منم حرف مردم را قبول دارم. بعضی کالاها خیلی گران است. دو برابر، سه برابر شده. بعضی کالاها مثلاً مسکن یا حمل و نقل ممکن است، افزایش بیشتری داشته باشد.
سوال: پس کی این توقف افزایش بیرویه را میبینیم؟
قائم پناه: الان فکر میکنم متوقف شده و امیدواریم بیش از این رشد نکند و به سمت کاهش برویم. یکی دیگر از عوامل تورم، کسری بودجه است. کسری بودجه یعنی دولت مطابق درآمدی که کسب میکند، هزینه نمیکند. هزینه دارد ولی درآمد کسب نکرده، منجر به کسری بودجه و تولید نقدینگی میشود. پس این دو عامل، اصلیترین عوامل تورم هستند. هم کسری بودجه ناشی از هزینه زیاد و هم عدم تحقق درآمدها. چند مورد از این درآمدها را خدمت شما عرض میکنم که تحقق پیدا نکرده. ناترازی انرژی چه ارتباطی با تورم دارد؟ وقتی در تابستان برق کارخانه را قطع میکنیم، وقتی که در زمستان گاز کارخانه را قطع میکنیم، به علت ناترازی انرژی، تولید کاهش پیدا میکند. یعنی عرضه کالا به بازار کاهش پیدا میکند. وقتی عرضه کم شد، خود به خود باعث تورم میشود. امسال بودجه را سعی کردیم با دو درصد افزایش، علی رغم اینکه حقوق افزایش پیدا میکند به اندازه کافی، ولی حتماً سعی کردیم کسری بودجهمان را به حداقل برسانیم و با دو درصد رشد، بودجه را به مجلس دهیم که کسری نیاریم باعث تورم شود.
سوال: ۴۵ درصد ۵۰ درصد این تورم را در نظر بگیرید برای سال آینده. چون اشاره کردید افزایش کافی حقوق فکر میکنم ۲۰ درصد در نظر گرفته شده. این همخوانی دارد؟ مخارجی که در قبل این افزایش بر یک خانواده و معیشتش تحمیل میشود، ۲۰ درصد فکر میکنید درست است؟
قائم پناه: اولا امیدواریم تورم کاهش پیدا کند. دوم با شیوههای غیرنقدی ممکن است این را پوشش دهیم. یعنی کالابرگ، تحویل کالا و یارانهها را به مصرف کننده دهیم.
سوال: کالابرگ به یک گروه خاصی اختصاص پیدا میکند؟
قائم پناه: درصد عمده کارمندان کالا برگ میگیرند.
سوال: حتی اونهایی که یارانه دریافت نمیکنند؟
قائم پناه: ۷ دهک بالا را معمولاً کالابرگ میدهیم یا شاید هم بیشتر، بستگی به منابع ما دارد. پس این نیست که دولت ول کرده معیشت مردم و تورم را نبیند. گرانی دلار را نبیند. همه اینها را میبیند. کنارش برنامهریزی دارد. وقتی میگوییم انحلال بانک، برای چی انحلال بانک برای اینکه میخواهیم رشد نقدینگی را متوقف کنیم. انحلال موسسه مالی ملل به خاطر همین است.
سوال: با تورم ۴۵ درصد، پس چرا مثلاً در بخش کارمندی حقوقها را ۲۰ درصد افزایش میدهد؟
قائم پناه: اولاً من ۲۰ درصدش را کامل مطمئن نیستم. دوم میگویم به شیوه دیگری کمک میکند.
سوال: پوشش نمیدهد آقای دکتر قائم پناه؟
قائم پناه: حالا دیگر باید ببینیم که در جامعه آیا دوباره پول دهیم، تورم را ۵۰ درصد میکند یا نمیکند.
سوال: مایحتاج عمومی مردم؟
قائم پناه: مایحتاج عمومی را باید با کالابرگ.
سوال: اجاره خانه اسمی یک چیزی اعلام میشود، در بازار اجاره بها چیز دیگری. اصلاً تورم ۴۵ درصد، این ۲۰ درصد، با ۴۵ که سال آینده قطعاً بیشتر میشود؟
قائم پناه: ان شاءالله با کالابرگ، حمایتهایی که دولت در بخشهای دیگر اقتصادی به مردم خواهد کرد، جبران میکنیم. ولی افزایش بیش از حد، دوباره همین مسئله را شما دارید دنبال میکنید. متاسفم میگویم کسری بودجه عامل مهم تورم است.
سوال: یک میلیون تومان کالا برگ جبران میکند تورم حدود ۴۵ درصد را؟
قائم پناه: یک میلیون کالابرگ برای هر فرد نیست، برای هر فرد خانوار است. وقتی میگویم عامل مهم تورم کسری بودجه است، فرض کنید من آمدم ۵۰ درصد اضافه کردم، وقتی درآمد کسب نکردم چه اتفاقی میافتد؟ دارم توضیح میدهم که عامل تورم کسری بودجه است. ۸۰ درصد بودجه دولت، هزینههایش پرسنلی است. کسری بودجه عاملش پمپاژ نقدینگی است. یکی از عوامل پمپاژ نقدینگی دولت، کسری بودجه است که پول چاپ کند. وقتی پول چاپ کنید کسری ایجاد شود، دوباره تورم به جای ۴۰ درصد، ۵۰ درصد، ۶۰ درصد. این شیوه پسندیده نیست. پس تورم یکی از عواملش کسری بودجه است، دوم نقدینگی بانکها، سوم عدم تحقق درآمدهای دولت. کاهش درآمد دولت یعنی کاهش فروش نفت. نفت سال گذشته ۷۲ دلار در بشکه بود الان ۵۲ دلار. یعنی اگر ۳۰ درصد سقف تولید نفت تغییر نکند، ۳۰ درصد کاهش درآمد دلاری داشتیم. یکی دیگر از عوامل کاهش درآمد دولت این است که صنایعمان فعال نیستند. چرا صنایع فعال نیست؟ وقتی در تابستان برق و زمستان گاز قطع میشود، یعنی ۱۳ هزار میلیارد تومان عدم نفع صنایع ما بوده. وقتی شما به آن صنعت برق و گاز ندهید، مالیات میتواند بدهد. پس آن مالیاتهایی که ناشی از عدم فعالیتهای پتروشیمی است و فعالیتهای ناشی از عدم تولید کافی صنایع خود آنها هم عدم تحقق درآمد است، به اضافه اینکه عرضه رو کم میکند. وقتی فولاد تولید نشود، ورق تولید نشود، کل زنجیرههای تولید دچار کاهش تولید میشوند. آن هم مزید بر کاهش عرضه میشود. پس بین درآمدها و هزینهها پیچیدگی وجود دارد، لذا اگر ما این سیکل معیوب را از بین نبریم دچار مشکل میشویم. دولت باید چه کار کند؟ دست گذاشته روی فعال کردن صنایع. میشود یک شب دکمه بزنیم صنایع کار کنند؟ خیر. وقتی دولت را تحویل گرفتیم، ۲۰ هزار مگاوات کمبود برق داشتیم، دوم باید در نیروگاههای برق ما سه و نیم میلیارد لیتر ذخیره گازوئیل میداشتیم. چقدر ذخیره داشتیم؟ ۸۰۰ میلیون لیتر در پاییز ۱۴۰۳. یعنی اول دولت که شروع مهر بود ظرفیت نیروگاههایمان باید گازوئیل برای زمستانشان سه و نیم میلیون لیتر گازوئیل میداشتیم، ۸۰۰ میلیون لیتر داشتیم.
سوال: زمانی که دولت را تحویل گرفتید رشد اقتصادی چقدر بود؟
قائم پناه: فکر میکنم بعضیها میگویند منفی. بعضیها میگویند صفر. بعضیها هم میگویند سه و نیم. مطمئن نیستم. وقتی میگوییم علت تورم و کسری بودجه را میخواهم بگویم، وقتی که شما صنایعتان. میدانم شما چه میگویید من متوجهام میخواهید بگویید زمانی که شما آمدید گل و بلبل بود. وقتی میگویم گازوئیل داخل منابع انرژی ۸۰۰ میلیون لیتر بود و باید سه و نیم میلیارد باشد، تحویل گرفتیم. در زمستان سال گذشته گاز صنایع را قطع کردیم چرا؟ چون اگر گاز صنایع را قطع نمیکردیم باید گاز خانگی را قطع میکردیم و مردم از سرما دچار مشکل میشدند. پس سه ماه تقریباً ما عمده صنایعمان مشکل داشتند.
سوال: در دولت قبل گاز صنایع قطع نشد گاز مردم هم قطع نشد؟
قائم پناه: نخیر. قطعاً قطع میشد. شما خبر ندارید. می دانید اشکال ما در دولت آقای دکتر پزشکیان چیست؟ اشکالش این است که شفاف میآییم به مردم میگوییم. پنهان نمیکنیم از کسی چیزی را.
سوال: قطعی گاز را که مردم میگویند؟
قائم پناه: ولی نگذاشتیم قطع شود. ولی صنایع را ما میدانیم قطع میشد. شما انکار میکنید. نه واقعیتی است. مردم که دارند میبینند.
سوال: ما انکار نمیکنیم فقط شفاف سازی میکنیم؟
قائم پناه: ما هم شفاف سازی میکنیم. میدانم شما میخواهید بگویید دولتی که تحویل گرفتید، نه تورم بود، نه قطع برق بود، نه قطع گاز بود. تورم ۵۰ درصدی که دولت داشت را میخواهید فراموش کنید.
سوال: با احترام به تمام تلاشهای آقای دکتر پزشکیان فقط میخواهیم اقدامات دولت آقای دکتر پزشکیان را برای مردم تشریح کنیم و ببینیم برای سال آینده و برای ماه پیش رو، وضعیت معیشت که مهمترین دغدغه مردم است به چه صورت است؟
قائم پناه: برای ناترازی چه کار کردیم؟ برق تولید کردیم. انرژی چی؟ انرژی خورشیدی. موقعی که ما وارد شدیم انرژی خورشیدی، هزار و دویست مگاوات، آلان چقدرست؟ سه هزار و پانصد مگاوات ظرف یک سال. در طول تاریخ، هزار و دویست مگاوات شده، سه هزار و پانصد مگاوات، هم تولید برق حرارتی کردیم، نزدیک هفت هزار مگاوات تولید برق کردیم. این ربطی به معیشت دارد؟ بله. چجوری؟ وقتی صنایع کار کنند، یعنی تولید بالا میرود و کارگر بیکار نمیشود و پتروشیمی خوراکش را دارد. همین الان که با شما صحبت میکنیم، هنوز ناترازی باقی است. ۲۵۰ میلیون متر مکعب، ناترازی گاز داریم. چرا ۲۵۰ میلیون مکعب گاز کم داریم؟ یا باید گاز خانه مردم را قطع کنیم یا صنایع. الان صنایع به اندازه کافی گاز ندارند. اگر بخواهیم گاز صنایع را قطع نکنیم، باید گاز نیروگاهها را قطع کنیم و خاموشی به مردم دهیم. سخت است گاز صنایع را قطع کنیم، ولی مجبوریم مردم از سرما ناراحت شوند، برق را قطع کنیم. این وضع موجود را که ما به وجود نیاوردیم. چکار کنیم؟ باید برق خورشیدی تولید کنیم که صنایع برق شان قطع نشود و گاز را هم بتوانیم به صنایع دهیم. بنابراین تا الان سه هزار و پانصد مگاوات، تا عید حدود هفت هزار مگاوات، تا تابستان یازده هزار مگاوات انرژی برق خوب، سالم و پایدار به کشور ترزیق میکنیم. که صنایع کار کند. کمتر خاموشی دهیم. امیدواریم تابستان حداقل خاموشی به صنایع دهیم و حداقل خاموشی به مردم. وقتی تولید باشد، کالا عرضه اش مناسب باشد، تورم پایین میآید. وقتی تقاضا داشته باشید، عرضه نداشته باشید، تورم ایجاد میشود. باید تولیدمان افزایش پیدا کند. چارهای نداریم. چرا مقام معظم رهبری میفرمایند سرمایه گذاری برای تولید، چند سال است برای تولید و اقتصاد صحبت میکند، چونام الفساد کشور تورم است. عامل تورم هم عدم تعادل بین عرضه و تقاضاست.
سوال: برنامه ریزیهای تان برای شش ماه آینده؟ کارشناسان میگویند دولت برنامه ندارد؟
قائم پناه: برنامه تولید سی هزار مگاوات.
سوال: اول معیشت؟
قائم پناه: میدانم شما نمیخواهید قانع شوید. مشکلی نیست. متوجه شدم، شما مردم هستید، کاملا درست ولی من میگویم وقتی داریم انرژی را افزایش میدهیم برای این که کارخانه مان کار کند و تقاضا بالا رود، میگوییم کسری بودجه نداشته باشیم. امسال دو درصد افزایش دادیم که کسری بودجه به وجود نیاد و نقدینگی افزایش پیدا نکند که تورم را کنترل کنیم. میگوییم ناترازی بانکها را برنامه ریزی میکنیم، دو تا بانک را منحل کردیم و انضباط مالی برای بانکها ایجاد کردیم. شما میگویید کی اثرش را روی مرغ میگذارد؟ معلوم است زمانبرست. مگر این تورم از موقعی که ما آمدیم درست شده؟ ما به تدریج این سیکل معیوب را درست میکنیم. امسال این تورم از بین میرود؟ به هیچ وجه. سال ۱۴۰۰ تورم چقدر بوده؟
سوال: من به عنوان یکی از مردم، گوشت میخرم، هفتصد تومان، هشتصد تومان، بعد یک و دویست، در این چند ماه اخیر؟
قائم پناه: این راهکارش برای این است که عرض کردم در طول تاریخ بشر، که شما انگشت تان یادت هست.
سوال: بله با افتخار برای کشور.
قائم پناه: من هم افتخار میکنم برای کسانی که عشق ایران دارند. جنگ ۱۲ روزه که اصلیترین بارش روی دوش مردم بود. جنگ ۱۲ روزه بزرگترین جنگ تاریخ بشر بود. جنگ الکترونیک بود. به فاصله هزار و نهصد کیلومتر. اولین جنگ الکترونیک دنیا را تجربه کردیم. حداقل تاکید کنید جنگ را. هر جنگی تورم زاست یا نیست؟ پس جنگ یکی از عواملی است که بود. خوشبختانه در جنگ پیروز شدیم. چون دکترین نظامی خوبی داشتیم. موشکهای مان درست به هدف خورد، به مرکز وایزمن خورد. به رافائل خورد. مرکز تحقیقات استراتژیک. مرکز اصلی تولیدهای سلاحهای کشنده اسرائیل را نابود کردیم و باعث شد اسرائیل با انسجام ملی و موشکهای ما، پیشنهاد آتش بس دهد. پس یک، جنگ ۱۲ روزهای که دنیا پشتش بود را ما گذراندیم. ناترازی برق و گاز و ناترازی پول هم داشتیم.
سوال: مردم یکی از عوامل مهم پیروزی کشور در جنگ ۱۲ روزه بودند. از دولت خودشان، از حاکمیت خودشان انتظار دارند که همیشه حتی پس از جنگ، حتی با مرور مولفهها، به فکر آنها باشند. معیشت آنها را بتوانند.
قائم پناه: شما که چند بار تکرار میکنید، من هم توضیح میدهم. شما نمیخواهید قانع شوید. سوال تان را تکرار کنید.
سوال: من قانع میشوم.
قائم پناه: شما هدفت چیست از این سوالها؟ معیشت مردم با کاهش نقدینگی، با کاهش کسری بودجه، با افزایش درآمدها و تلاش برای کسب درآمدهایی که در خارج داریم مثل ارز. دیپلماسی، با همه همسایهها ما دوستی کردیم. تک تک دوستان مان را پیدا کردیم. با عربستان، با آذربایجان، با عراق، با افغانستان، با پاکستان و همه همسایهها دست دوستی دراز کردیم، در حینی که قبل از جنگ هم ما مذاکره میکردیم که آمریکا حمله کرد و اسرائیل که بتوانیم درآمدهای دولت که فروش نفت و تحریم است، اینها را اصلاح کنیم. یکی از اصلیترین کارهایی که انجام میدهیم، برای بهبود معیشت مردم و کاهش تورم است، منتها یک شبه تورم از بین نمیرود. چون یک شبه هم به وجود نیامده است.
سوال: دهکهای پایین جامعه بسیار در رصد و در برنامه ریزی دولت قرار دارند، قرارست چه اتفاقهایی برای شان بیافتد؟
قائم پناه: یکی از مهمترین چیزهایی که مانند مسکن برای مردم که راحتتر تحمل کنند مشکلات اقتصادی را، کالابرگ است. در دولت سیزدهم طی دو و نیم سال، ۲۶ همت، کالابرگ دادند. یعنی سالی ۱۰ همت. در این هفت ماهه چقدر ما دادیم؟ ۱۰۰ همت. ما چهار مرحله کالابرگ دادیم.
سوال: افزایش قیمتها متفاوت است؟
قائم پناه: باز شما بگویید، بله افزایش داشته و تورم بوده ولی به جای ۲۶ همت برای دو و نیم سال، ما ۱۰۰ همت دادیم. این توان ما بود. باید بیشتر بدهیم. حتما باید توان مالی داشته باشیم، یا باید پول چاپ کنید و تورم اضافه شود. کدامش؟ تورم را بکنیم ۶۰ درصد و عوامفریبی کنیم؟ این کار را نمیکنیم. دکتر پزشکیان از روز اولی که روی کار آمده، هیچ جلسهای در دولت نبوده که صحبت از معیشت مردم نکند. معیشت، معیشت، معیشت. این ۱۰۰ همت ناشی از پیگیریهای شخص آقای پزشکیان بوده که موفق شدیم تا حدودی فشار روی اقشار آسیب پذیر و دهکهای پایین جامعه کاهش پیدا کند. یکی از مشکلات مردم، مسکن است. از سال ۹۸ تا شهریور ۴۰۳ چند تا مسکن تحویل داده شده؟ ۲۱ هزار. یعنی سالی چقدر؟ چهار هزار و دویست تا در یک سال قبل از ۴۰۳. امسال چقدرست؟ ۵۴ هزار مسکن. چند برابر شده؟ خودتان حساب کنید. این معیشت است. یکی از مشکلات مردم مسکن است. خوراک است، کالابرگ به جز خوراک.
سوال: اصلیترین هاست که دولت برنامه ریزی میکند؟
قائم پناه: این نیست که دولت مردم را ول کرده باشد. مسکن و کالابرگ است. اینها جزو زندگی مردم است. یک شبه میشود همه مردم را یک ساله مسکن داد؟ نه. ولی عدد را نگاه کنید. ۲۱ هزار مسکن در طول ۵ سال. یعنی ۴ هزار و دویست تا در یک سال. در یک سال ۵۴ هزار تا. عددش را ضرب و جمع کنید، ده، دوازده برابر میشود. بعد از جنگ، بعد از ناترازی انرژی. بنابراین اگر مقداری توجه کنید، ضمن این که تاکید میکنم مشکلات معیشتی مردم و شرمنده مردم هستیم که نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. امیدواریم صادقانه آن چه که در توان داریم تلاش کنیم، مردم را راضی نگه داریم. مردم ارباب ما هستند. مردم ولی نعمت ما هستند. بلند مدت را نگاه کنیم که امیدواریم بتوانیم مشکلات شان را حل کنیم. در مورد آلودگی هوا مشکل مردم نیست. مردم بیمار شوند، بیمار نشوند، مشکل نیست. معیشت مردم مهم نیست؟ چکار کردیم؟ در طول هفت سال چند خودرو فرسوده را که آلودگی ایجاد میکنند، از بین رفته؟ دویست هزار دستگاه. یعنی کمتر از دویست هزار دستگاه اسقاط رفته. دویست هزار دستگاه در یک سال. در طول سال گذشته چقدر؟ سیصد و پنجاه هزار در یک سال اسقاط. برای این که آلودگی هوا کشنده بود و هنوز هم متاسفانه است. آمدیم برای کمتر کردن آلودگی سلفور، مازوت کم سلفور تولید کردیم و در بعضی شهرها خیلی کم مازوت میسوزانیم. در اهواز این فلرهای نفتی چقدر آلوده کننده بود و چقدر مردم میگفتند باران اسیدی. ۵۶ میلیون متر مکعب گاز میسوزد در کنگان و بیدبلند و اهواز و عسلویه. در طول یک سال گذشته ۱۵ هزار متر مکعب گاز مهار و به درآمدهای مردم اضافه کردیم. اینها کارهایی است که اگر گفته شود، این هم تا حدودی میشود گفت: بی دولتی و این که مردم را ول کردن نیست، بلکه همراه مردم است و مشکلات مردم را تا حدود زیادی درک کردیم. به اضافه این که یکی از برنامههای اصلی دولت، آموزش و پرورش است.
سوال: در حوزه سلامت قرارست چه اتفاقهایی بیفتد؟ مخصوصا دارویی که شاید تهیه اش برای مردم و دولت هم میداند این موضوع را؟
قائم پناه: خوشبختانه دکتر پزشکیان کارشناس خوبی در زمینه سلامت است. هم رئیس دانشگاه بوده و هم معاون وزیر بهداشت و هم وزیر بهداشت و بیست سال در کمیسیون بهداشت و درمان کار کرده و نظام سلامت را هر هفته یا دو هفته یک بار جلسه دارد. دکتر پزشکیان دارد متحول میکند. با پزشک خانواده، سطح بندی، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک، شروع شده در شهرها و در هر استانی یک شهر زیر بیست هزار نفر به عنوان شروع کار، سطح بندی شروع شود و نظام استقرار پزشک خانواده شکل بگیرد و این بشود برای پایهای که بتوانیم هم مشکل دارو را حل کنیم و هم این که بهداشت را اولویت دهیم و مردم مشکل درمان نداشته باشند. امیدواریم کاری کنیم که هر کس در این سیکل نظام ارجاع و سطح بندی قرار گیرد، هزینهای برای درمان پرداخت نکند و یا جزئی باشد. این معیشت مردم. یکی از عوامل هزینه مردم است و مردم باید برای دارو پول داده و برای زایمان شان پول بدهند و برای درمان شان پول بدهند که بتوانیم و شروع کردیم و این برنامه ریزی میخواست. یک سال وزارت بهداشت و دکتر پزشکیان مرتب پیگیر اجرای این طرح عقب مانده بیست ساله است که این را اجرا میکنیم و اخیرا در استانها پیگیر هستیم که نظام ارجاع و سطح بندی را دنبال کنیم که این هم موثر در میزان کاهش مصرف دارو و هم مصرف بهینه دارو و آن کسی که در نظام ارجاع قرار میگیرد، کمبود دارو برای او معنا نداشته باشد و بتوانیم دارو را به اندازه کافی برای مردمی که بیمار میشوند قرار دهیم.
سوال: چالش نداشتیم اقدامات خوب دولت را برای مردم شفاف سازی کردیم.
قائم پناه: یکی از وعدههای دکتر به کارگیری قومیتها بود. همه قومیتها را به کار گرفتیم. بلوچ و اهل سنت را برای اولین بار استاندار کردیم. کرد اهل سنت را استاندار کردستان کردیم. عرب را استاندار خوزستان کردیم. از زنان به معنای واقعی استفاده کردیم. بیش از ۲۳ فرماندار زن، ۱۶ شهردار، ۶۸ بخشدار و سه هزار و هفتصد دهیار فقط در وزارت کشور به کار گرفتیم و امیدواریم بیش از این شود. در به کارگیری کارشناسان به معنای واقعی اقدام کردیم. الان هفتاد نفر از اساتید دانشگاه برجسته کشور حول محور مشکل آب، تلاش و نظر کارشناسی دولت را دنبال میکنند. راجع به کریدورها، ان شاءالله امسال کریدور چابهار به زاهدان، تمام میشود. امسال کریدور جنوب به شمال و وصلش به سرخس، تا زاهدان به پایان میرسد. شلمچه را بصره وصل میکنیم. هم برای زوار از روی اروند. ایران روی رودخانه اروند پلهای که هفتاد متر عمق دارد، پل میزنیم که بتوانیم به بصره راه پیدا کنیم. رشت – آستارا تملک شده است. شبکه ریلی کرمانشاه به خسروی را دنبال میکنیم که حل کنیم. در زمینه آموزش و پرورش که یازده هزار کلاس درس در یک سال ساخته شده که مدرسه کانکسی و کپری نداشته باشیم. سخن آخر ما راه سازندگی و اصلاحات در این سرزمین سخت است. راهی است که سنگلاخ هایش را باید با خون دل و صبوری ایوب وار هموار کنیم، نه با کلنگ تخریب. تنها سوخت مسیر سخت سازندگی ایران و اصلاحات، عشق به ایران است و سخنم را پایان میدهم با یک شعر از حافظ.
این شعر برای دکتر پزشکیان یک تفالی کردیم، گزارشی میخواستیم بدهیم، چون دکتر پزشکیان عشق ایران و مردم ایران است و همیشه هم با نهج البلاغه مانوس است.
از حافظ تفال گرفتیم، شب گذشته هم شب یلدا بود.
در بیابان گر به شوق کعبه گر بخواهی قدم، سرزنشها گر کند خار مغیلان غم مخور، حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور.