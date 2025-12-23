آذربایجان غربی محور راهبردی تکمیل زنجیره تأمین نهادههای دامی شمالغرب کشور
معاون اداره کل امور استانها وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:آذربایجان غربی محور راهبردی تکمیل زنجیره تأمین نهادههای دامی شمالغرب کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛نشست تخصصی بررسی راهکارهای تکمیل زنجیره تأمین نهادههای دامی شمالغرب کشور با تأکید بر ظرفیتهای تجارت مرزی در آذربایجان غربی برگزار شد. در این نشست، نقش راهبردی استان در پیوند تولید، تجارت و تأمین نهادههای دامی مورد توجه قرار گرفت.
معاون اداره کل امور استانها وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیتهای ویژه استانهای مرزی گفت: قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی فرصت مهمی را برای استانهای مشمول از جمله آذربایجان غربی فراهم کرده است که میتواند بهعنوان ابزاری مؤثر در تأمین و تسهیل واردات نهادههای دامی از طریق مرزها مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: بهرهگیری هدفمند از این ظرفیت قانونی، در تعامل نزدیک با وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان و دستگاههای اجرایی مرتبط، میتواند ضمن کاهش هزینههای تأمین نهادهها، به پایداری زنجیره تأمین و حمایت از تولیدکنندگان بخش دام و طیور کمک کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز با اشاره به اهمیت موضوع از منظر امنیت غذایی، ایجاد و توسعه زیرساختهای مرتبط را برای حفظ پایداری تولید و تقویت نقش استان در تأمین نهادههای دامی منطقه شمالغرب کشور ضروری عنوان کرد.
مدیرکل پشتیبانی امور دام آذربایجان غربی نیز با تشریح برنامههای پیشنهادی این مجموعه، بر ضرورت تدوین برنامه استراتژیک تکمیل زنجیره تأمین نهادههای دامی شمالغرب کشور تأکید کرد و توسعه زیرساختهایی نظیر سولهها و سیلوهای ذخیرهسازی، تقویت لجستیک، ارتقای نظام انبارداری و حرکت به سمت انبارداری هوشمند را از اولویتهای این برنامه دانست.
در جمعبندی نشست، بر لزوم تعامل و هماهنگی بینبخشی در سطح استان شامل استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامهریزی و سایر نهادهای مرتبط تأکید شد. همچنین استفاده از ظرفیتهای قانونی و زیرساختی موجود بهعنوان محور تحقق یک پروژه راهبردی و ملی در آذربایجان غربی مورد اجماع قرار گرفت.