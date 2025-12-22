به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سردار علی بلالی مشاور عالی فرمانده هوا و فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یادواره شهدای دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز با بیان اینکه باید با تاسی از سیره شهدا در راه اقتدار روزافزون ایران اسلامی قدم برداریم افزود:اگر در این مسیر حرکت کنیم هیچ کشوری اجازه تعرض به خاک ایران را نخواهد داشت و روز به روز بر اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی افزوده خواهد شد.