بررسی ۳۸ پرونده شورای اصلاحات ارضی در آذربایجان غربی
مدیر امور اراضی آذربایجان غربی از بررسی ۳۸ پرونده مرتبط با اجرای مقررات اصلاحات ارضی طی پنج نشست در جلسات شورای استانی در سه ماهه سوم سال جاری خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛صفر حسین زاده گفت: در پنج نشست در سه ماهه سوم سال جاری ۳۸ پرونده شورای اصلاحات ارضی در مدیریت امور اراضی استان بررسی شد.
وی افزود: شورای اصلاحات ارضی، مرجعی شبهقضایی است که با اختیار قانونی، پروندههای ارجاعی از مراجع قضایی و مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها را بررسی و تصمیمگیری میکند.
حسین زاده اضافه کرد: این اقدام شورا با هدف اصلاح اشتباهات ناشی از اجرای قانون اصلاحات ارضی و رعایت دقیق حقوق زارعان و مالکان اراضی مطابق با اختیارات حاصله قانونی انجام میگیرد.