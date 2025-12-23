به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛صفر حسین زاده گفت: در پنج نشست در سه ماهه سوم سال جاری ۳۸ پرونده شورای اصلاحات ارضی در مدیریت امور اراضی استان بررسی شد.

وی افزود: شورای اصلاحات ارضی، مرجعی شبه‌قضایی است که با اختیار قانونی، پرونده‌های ارجاعی از مراجع قضایی و مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها را بررسی و تصمیم‌گیری می‌کند.

حسین زاده اضافه کرد: این اقدام شورا با هدف اصلاح اشتباهات ناشی از اجرای قانون اصلاحات ارضی و رعایت دقیق حقوق زارعان و مالکان اراضی مطابق با اختیارات حاصله قانونی انجام می‌گیرد.