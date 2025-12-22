تیم بسکتبال کاله مازندران با پیروزی خانگی برابر گلنور اصفهان در هفته سیزدهم لیگ برتر، به رده دوم جدول صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم بسکتبال کاله مازندران با پیروزی خانگی برابر تیم شگفتی‌ساز گلنور اصفهان در هفته سیزدهم مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، به رده دوم جدول رده‌بندی این رقابت‌ها صعود کرد.

تیم کاله در این دیدار که با حضور بیش از هزار تماشاگر در سالن ورزشی پیامبر اعظم(ص) آمل برگزار شد، با نتیجه ۸۹ بر ۷۳ میهمان خود گلنور اصفهان را شکست داد و دهمین برد فصل جاری خود را جشن گرفت.

شاگردان فرزاد کوهیان که در هفته گذشته موفق شده بودند در تهران تیم صدرنشین استقلال را شکست دهند، این دیدار را با رویکردی هجومی آغاز کردند. با این حال، تیم گلنور اصفهان در دست نخست با نتیجه نزدیک ۲۰ بر ۱۹ به برتری رسید.

در دست دوم، رقابت پایاپای دو تیم ادامه یافت و کاله مازندران موفق شد با نتیجه ۴۵ بر ۴۳ نیمه نخست را به سود خود به پایان برساند.

در آغاز نیمه دوم و دست سوم مسابقه، عملکرد بهتر بازیکنان کاله و شوت‌های موفق سه‌امتیازی، برتری این تیم را پررنگ‌تر کرد و نماینده مازندران با نتیجه ۷۰ بر ۶۱ راهی کوارتر پایانی شد.

در دست چهارم و پایانی، کاله‌ای‌ها روند رو به رشد خود را حفظ کردند و در نهایت با افزایش اختلاف به ۱۶ امتیاز، با نتیجه ۸۹ بر ۷۳ به پیروزی رسیدند و دو امتیاز ارزشمند این دیدار خانگی را کسب کردند.

در این مسابقه «جورجه گاگیچ» از تیم کاله مازندران با کسب ۳۱ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۳ پاس گل و کارایی ۳۴، بهترین بازیکن میدان لقب گرفت.

با پایان هفته سیزدهم لیگ برتر بسکتبال، تیم استقلال تهران با ۲۲ امتیاز صدرنشین جدول باقی ماند و کاله مازندران نیز با همین امتیاز و به دلیل تفاضل کمتر، در جایگاه دوم ایستاد.

تیم کاله مازندران در هفته چهاردهم و در یکی از حساس‌ترین دیدارهای این هفته، روز دوشنبه ۸ دی‌ماه در آمل میزبان تیم رده چهارمی طبیعت اسلامشهر خواهد بود.