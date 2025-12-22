جمال بلماضی گفت: همانطور که در نشست خبری قبل از بازی گفتم، قرار بود عملکرد خوبی از خودمان ارائه کنیم و این اتفاق تا حدودی افتاد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جمال بلماضی، سرمربی الدحیل در نشست خبری پس از بازی اظهار کرد: همان طور که دیروز گفتم ما قرار بود که عملکرد خیلی خوبی نشان بدهیم که این اتفاق تا حدودی افتاد. در ادامه بازی مساوی شد و نتوانستیم نتیجه دلخواه خودمان را بگیریم.

سرمربی الدحیل درباره قرار گرفتن در میانه جدول چقدر به صعود تیمش از مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا امیدوار است؟ گفت: فکر می‌کنم شانس بالایی داریم که این نشانه اعتماد به نفس نیست و ناشی از عملکردمان است. با توجه به بازیکنان و توانایی که داریم، فکر می‌کنم شانس بالایی برای صعود داشته باشیم.

او درباره عملکرد تراکتور نیز گفت: این کار من نیست که درباره حریف صحبت کنم، اما با توجه به نتایج خیلی خوبشان باید بگویم که تیم خیلی خوبی هستند.

او درباره جو ورزشگاه یادگار امام (ره)، سرمای هوای تبریز و برگزاری بازی در شب گفت: جو ورزشگاه عالی بود و تراکتور از امتیاز هواداران پُرشور خود بهره می‌برد. زمان بازی از قبل تعیین شده بود. اینجا با محیط تمرینی ما ۳۰ درجه اختلاف دما داشت، اما این مسئله دلیل (بر شکست الدحیل) نمی‌شود. مساوی می‌توانست نتیجه خوبی برای دو تیم باشد، اما تراکتور پیروز شد.

بلماضی درباره سبک بازی الدحیل و نیز تسلط تراکتور بر میانه زمین عنوان کرد: در میانه زمین توپ‌های خوبی را به مقصد رساندیم، اما این سبک بازی، شیوه ما برای بازی‌های خارج از خانه بود. با حضور مارکو وراتی می‌توانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم، اما او را در اختیار نداشتیم.