مدیر عامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز گفت: ۱۰ کیلومتر از فاز اول خط۲ قطارشهری این شهر تا اسفند ماه سال آینده تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،اصغر باقری فر در جریان هفتمین تور رسانه‌ای شهرداری تبریز و بازدید از خطوط دو و سه قطارشهری گفت: خط ۲ قطارشهری تبریز به طول ۲۲.۴ کیلومتر در سه فاز عملیاتی با ۲۲ ایستگاه مسافرگیری در دست اجراست.

وی با بیان اینکه فاز اول آن به طول ۱۰ کیلومتر با هشت ایستگاه، فاز دوم به طول ۷.۵ کیلومتر با ۶ ایستگاه و فاز سوم به طول پنج کیلومتر با چهار ایستگاه اجرا می‌شود اظهار کرد: این خط از میدان قراملکی و از غرب تبریز شروع و تا نمایشگاه بین المللی و جنوب شرقی این شهر ادامه می‌یابد.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز گفت:بر اساس برنامه زمانبندی انجام شده در پایان سال ۱۴۰۵ از فاز اول این خط و پنج ایستگاه آن شامل میدان قراملک، اول شهرک امام، دامپزشکی، روبروی بیمارستان امیرالمومنین و استانداری بهره برداری می‌شود.

باقری فر ادامه داد: با توجه به اینکه سه ایستگاه دیگر این فاز شامل چهار، شش و هفت دارای عقب ماندگی در عملیات اجرایی است، حرکت قطار از این ایستگاه‌ها به شکل عبوری خواهد بود و در سال‌های آینده تکمیل و بهره برداری خواهند شد.

وی با بیان اینکه با تکمیل خط۲ قطارشهری تبریز پیش بینی می‌شود میزان جابجایی روزانه مسافر از طریق این خط ۵۰۰ هزار نفر باشد یادآور شد: در زمان کنونی حفاری فاز اول این خط به طور کامل به پایان رسیده و حفاری فاز دوم آن نیز تا پایان امسال به اتمام می‌رسد.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز گفت: ایستگاه شماره یک فاز اول خط۲ قطارشهری دارای ۶۰ درصد، ایستگاه شماره ۲ دارای ۶۲ درصد، ایستگاه شماره ۳ دارای ۵۳ درصد، ایستگاه شماره ۵ دارای ۴۵ درصد و ایستگاه شماره ۸ دارای ۵۲ درصد پیشرفت فیزیکی است.