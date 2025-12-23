به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛میرجمال ساداتی با بیان اینکه جانشین‌پروری از برنامه‌های مهم تحول اداری در کشور به شمار می‌رود، افزود: تربیت مدیرانی با توان فعال‌سازی پتانسیل‌های برنامه‌ریزی و ارزیابی، بهره‌گیری از خلاقیت‌ها، آینده‌نگری، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، نقش مهمی در ارتقای سلامت اداری و افزایش رضایتمندی و اعتماد عمومی دارد.

وی ادامه داد: برنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای تربیت ۵۰۰ مدیر جوان نیز در همین راستا طراحی شده و اجرای آن در دستگاه‌های اجرایی استان دنبال می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به اقدامات عملی گروه نوسازی و تحول اداری این سازمان گفت: این گروه فعالیت‌های خود را در حوزه‌های بهبود ساختار سازمانی، راهبری کانون ارزیابی مدیران، میز ارتباطات و سنجش رضایتمندی، توانمندسازی و آموزش کارکنان، کاهش تصدی‌گری و خودارزیابی شاخص‌های عمومی عملکرد آغاز کرده است.

ساداتی افزود: نخستین گام در اجرای طرح، تفویض اختیار و ابلاغ رسمی وظایف و اختیارات اعضای گروه بوده و گام بعدی شامل آموزش، تمرین ارائه گزارش و ارائه عملکرد در چارچوب وظایف محوله است که طبق برنامه زمان‌بندی در حال اجراست.

وی تأکید کرد: اجرای این طرح می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری و توسعه ظرفیت‌های مدیریتی در مجموعه جهاد کشاورزی استان باشد.