اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با تمرکز بر بهسازی و ایمن‌سازی محور‌های ارتباطی شهرستان اشنویه، اجرای پروژه‌های درجهت ارتقای کیفیت و ایمنی راه‌ها را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی در دیدار با فرماندار اشنویه افزود: باتوجه به اهمیت داشتن نگاه توسعه و نوسازی، باید این نگاه در همه بخش‌ها به ویژه در بخش راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نهادینه شود.

وی با اشاره به اهمیت پروژه پل پوش‌آباد اظهار کرد: این پل از پروژه‌های فاخر استان محسوب می‌شود و اجرای آن نقش مؤثری در بهبود تردد و ایمنی محور‌های منطقه دارد.

شکری با تاکید به اینکه اقدامات مناسبی در محور ارومیه–اشنویه انجام شده است، افزود: با وجود اقدامات انجام‌شده، همچنان نیاز به ارتقای کیفیت راه‌ها و بهبود روکش آسفالت در این محور‌ها برای بهتر شدن تردد‌ها وجود دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از اجرای عملیات شانه‌سازی در ۲ طرف محور اشنویه خبر داد و گفت: پیگیر اجرای پروژه‌های جهت افزایش علائم، تابلو‌ها و مسیرنما‌های کامپوزیتی در محور‌های استان به‌ویژه شهرستان اشنویه هستیم.

وی همچنین از اجرای خط‌کشی، نصب تابلو‌ها و نیوجرسی‌های مورد نیاز در محور‌های اشنویه خبر داد و افزود: روشنایی محور‌های این شهرستان نیز با قول مساعد معاون عمرانی استاندار در دستور کار قرار دارد.

شکری با اشاره به محدودیت اعتبارات خاطرنشان کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از تمام ظرفیت‌ها برای بهبود وضعیت راه‌ها، روکش آسفالت، خط‌کشی و توسعه راه‌های روستایی استفاده می‌کند و در این راستا از ظرفیت سرمایه‌گذاران و خیرین نیز بهره می‌گیریم.

وی با اشاره به اینکه شهرستان اشنویه از نظر برخورداری از راه‌های روستایی آسفالته، در زمره شهرستان‌های برخوردار استان قرار دارد، تصریح کرد: ساماندهی سرعت‌گیر‌ها که از مطالبات جدی استاندار و مردم است نیز در سطح محور استان و اشنویه آغاز شده است.