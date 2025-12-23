راهداران، سربازان گمنام جبهه خدمت و ایمنی جادهها هستند
فرماندار ماکو گفت: راهداران، سربازان خط مقدم جادهها هستند که در سختترین شرایط جوی و زمانی، مسئولیت صیانت از جان مردم و تداوم جریان حملونقل را بر عهده دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛شهلا تاجفر فرماندار شهرستان ماکو در مراسمی که با حضور رئیس دادگستری، دادستان و جمعی از مسئولان شهرستانی ترتیب یافت با اشاره به نقش حیاتی راهداران در حفظ ایمنی و پایداری محورهای ارتباطی اظهار کرد: راهداران، سربازان خط مقدم جادهها هستند که در سختترین شرایط جوی و زمانی، مسئولیت صیانت از جان مردم و تداوم جریان حملونقل را بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه راهها بهعنوان شریانهای حیاتی کشور نقش تعیینکنندهای در توسعه اقتصادی و اجتماعی دارند، افزود: متأسفانه در سالهای گذشته، نگاه عمرانی بیشتر معطوف به راهسازی بوده و مقوله راهداری و نگهداری راهها آنگونه که شایسته است، مورد توجه قرار نگرفته؛ در حالی که در کشورهای پیشرفته، نگهداری و بهسازی شبکه موجود راهها در اولویت نخست قرار دارد.
فرماندار ماکو خاطرنشان کرد: راهداری، نگهداری از سرمایه ملی است و توجه به این حوزه، علاوه بر افزایش عمر مفید راهها، موجب کاهش استهلاک خودروها، صرفهجویی در مصرف سوخت، تسریع در حملونقل کالا و در نهایت کاهش هزینههای اقتصادی میشود.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه راهداری شهرستان ماکو تصریح کرد: امنیت، آرامش و توسعه در گرو وجود شبکه ارتباطی ایمن و استاندارد است و تحقق این مهم بدون تلاش و ایثار راهداران امکانپذیر نخواهد بود.
لازم به ذکر است: در پایان این مراسم، از زحمات راهداران شهرستان ماکو تجلیل به عمل آمد.