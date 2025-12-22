بازیکن تیم فوتبال تراکتور پس از پیروزی مقابل الدحیل قطر، گفت: نسخه دو سال اخیر من نتیجه تلاش‌های اسکوچیچ است و بازیکنی که از من ساخته شده، حاصل زحمات وی بوده است.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرحسین حسین‌زاده در نشست خبری بعد از بازی با الدحیل قطر، اظهار داشت: خدا را شکر بابت برد تیم و گلی که زدم. از همه بازیکنان تشکر می‌کنم که همگی با تمام توان تلاش کردند. روی یک اتفاق گل خوردیم و در نیمه اول هم فرصت‌های گلزنی خوبی داشتیم.

وی افزود: بین دو نیمه هم قسم شدیم این بازی را ببریم. از هوادارانی که در این هوای سرد به ورزشگاه آمدند و تیم را حمایت کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم. نسخه دو سال اخیر من نتیجه تلاش‌های آقای اسکوچیچ است و بازیکنی که از من ساخته شده، حاصل زحمات ایشان بوده است.

حسین‌زاده ادامه داد: از بازیکنان هم تشکر می‌کنم که کمک کردند همیشه بهترینِ خودم باشم. خوشحالم و قدردان همه آنها هستم.

وی در خصوص عملکردش در فصل جاری بیان کرد: خیلی خوشحال هستم و چه در عرصه باشگاهی و چه ملی، از عملکردم رضایت دارم. دوست دارم در جام جهانی بازی کنم، اما تصمیم نهایی با کادر فنی تیم ملی است و امیدوارم این اتفاق رخ دهد.

بازیکن تراکتور تأکید کرد: همیشه صدِ خودم را می‌گذارم؛ برای خودم، خانواده‌ام و سرمربی تیم. همه چیزم را برای آقای اسکوچیچ می‌دهم. همچنین هم‌زبانان خودم را از ته قلب دوست دارم. همیشه قلبم با تراکتور خواهد بود، حتی اگر روزی اینجا نباشم. ممنونم از حمایتی که داشتید و از خوشحالی شما خوشحال می‌شوم.

حسین‌زاده درباره کیفیت چمن ورزشگاه یادگار امام (ره) گفت: در این دو بازی که اینجا انجام دادیم، دیدید کیفیت بازی ما بهتر از زمانی بود که در زمین بنیان دیزل بازی می‌کنیم. از کسانی که برای آماده‌سازی این چمن زحمت کشیدند تشکر می‌کنم. امیدوارم کیفیت چمن بهتر هم شود. بعضی نقاط آن چمن ندارد، اما در مجموع چمن نرم، صاف و خوبی دارد و امیدوارم نگهداری مناسبی از آن صورت بگیرد.