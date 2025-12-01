در پی حمله سگ‌های بلاصاحب به یکی از دانشجویان دانشگاه تبریز معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با حضور در بیمارستان روند درمان دانشجوی حادثه دیده را از نزدیک پیگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،در پی وقوع حادثه حمله سگ‌های بلاصاحب به یکی از دانشجویان دانشگاه تبریز مرتضی محمدزاده معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی صبح امروز و در نخستین ساعات پس از وقوع حادثه با حضور در بیمارستان امام رضا (ع) تبریز روند درمان دانشجوی حادثه دیده را از نزدیک پیگیری کرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی همچنین عصر امروز با حضور مجدد در محل بستری این دانشجو ضمن گفتگو با تیم پزشکی معالج از آخرین وضعیت درمانی و روند مداوای وی مطلع شد و بر پیگیری موضوع و رسیدگی کامل به وضعیت این دانشجو تاکید کرد.