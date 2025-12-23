به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،جمال بلماضی در نشست خبری پس از دیدار مقابل تراکتور اظهار داشت:همانطور که در نشست خبری قبل از بازی گفتیم قرار بود عملکرد خوبی از خودمان ارائه کنیم و این اتفاق تا حدودی افتاد. سپس بازی به تساوی کشیده شد و اتفاقی در دو دقیقه پایانی رخ داد که باعث شد نتوانیم نتیجه دلخواه‌مان را بگیریم.

وی در خصوص حضور هواداران تراکتور در استادیوم گفت: جو ورزشگاه عالی بود و تراکتور از امتیاز هواداران پُرشور خود بهره می‌برد. زمان بازی از قبل تعیین شده بود. اینجا با محیط تمرینی ما ۳۰ درجه اختلاف دما داشت اما این مسئله دلیل (بر شکست الدحیل) نمی‌شود. مساوی می‌توانست نتیجه خوبی برای دو تیم باشد، اما تراکتور پیروز شد.

سرمربی الدحیل درباره شانس صعود تیمش ابراز داشت: شانس بالایی برای صعود داریم. این حرف من نشانه اعتمادبه‌نفس بالایم نیست؛ بلکه عملکردمان نشان می‌دهد که از شانس بالایی برای صعود بهره‌مند هستیم. تیم الدحیل از توانایی‌های زیادی برخوردار است.