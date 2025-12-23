سرمربی تراکتور از عملکرد تیمش مقابل الدحیل تمجید کرد و گفت:از بازی امروز خیلی راضی هستم و بازی فوق‌العاده‌ای انجام دادیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،دراگان اسکوچیچ در نشست خبری تراکتور ایران و الدحیل قطر اظهار کرد:از بازی امروز خیلی راضی هستم. بازی فوق‌العاده‌ای انجام دادیم. پنالتی حریف به سادگی به آنها هدیه داده شد. ما موقعیت‌های گلزنی بیشتری داشتیم. توانستیم حریف را خوب پرس کنیم و با انضباط تیم حریف را بستیم. از این برد خوشحالم. این نحوه بازی را دوست دارم و امروز کمی بیشتر با فکر و ذهن بازی کردیم. همیشه با قلب و احساس بازی می‌کنیم، اما امروز این طور نبود. تیم حریف سر و شکل دار بود، اما ما آنالیز خوبی انجام داده بودیم. هرچه حریف قوی‌تر می‌شود بهتر بازی می‌کنیم.

او ادامه داد: ریکاوری فوق‌العاده‌ای در این هفته انجام شد. بعد از آن دیدار سخت و طولانی مقابل پرسپولیس که به وقت اضافه رفت، انجام این بازی پرفشار اصلا راحت نبود. همه بچه‌ها فوق‌العاده بودند و نمی‌خواهم از یک نفر اسم ببرم. آنها وظیفه خود را به نحو احسن انجام دادند.

او اضافه کرد: هواداران کمک کردند که فضا را برای الدحیل سخت کنیم. ناراحت هستم که چرا در این چند ماه نتوانستیم در ورزشگاه یادگار امام (ره) بازی کنیم و از این تعداد هوادار محروم بودیم.

سرمربی تراکتور در واکنش به خبرنگاری که از هدر رفتن موقعیت‌های گلزنی تراکتور گلایه کرد اظهار کرد: فرض کنید با این همه فرصتی که از دست دادیم صعود کردیم. البته من سوالی از سوی شما متوجه نشدم که پاسخ بدهم. مواقعی پیش می‌آید که بازیکنان گل نزنند. فوتبال همین است؛ گاهی موقعیت‌ها تبدیل به گل می‌شود و گاهی نمی‌شود.

اسکوچیچ درباره اینکه تیم‌های ایرانی سابقه قهرمانی در مسابقات آسیایی را در کارنامه دارند گفت: شیوه برگزاری بازی‌ها تغییر کرده و سختی آن بیشتر شده است. تیم‌ها بیشتر از گذشته از بازیکنان خارجی استفاده می‌کنند و شرایط با گذشته قابل مقایسه نیست. من در ایران کار کرده‌ام و این صعود سخت‌تر بود. باید شیوه برگزاری بازی‌ها را هم در نظر بگیریم.

وی درباره شخصیتی که به تیم تراکتور تزریق کرده تصریح کرد: من همیشه خودم بوده‌ام و چیزی به تراکتور اضافه نکرده‌ام. همان چیزی که بوده‌ام، در اینجا و تیم‌های دیگر انجام داده‌ام. بچه‌ها به تیم کاریزما و شخصیت داده‌اند و من فقط به آنها کمک کردم. این نتایج حاصل تلاش بچه‌هاست.

سرمربی تراکتور در پاسخ به این پرسش که آیا قول قهرمانی در لیگ نخبگان آسیا را می‌دهد یا نه؟ بیان کرد: از روز اول قول دادم که قوی کار کنیم.امروز نشان دادیم چه تیم جنگنده‌ای هستیم و برای بردن جنگیدیم. فصلی طولانی پیش رو داریم. دستاوردمان راضی‌کننده بوده اما چشم‌مان به آینده است.

اسکوچیچ با دفاع از عملکرد تراکتور تا اینجای فصل بیان کرد: در رختکن هیچ‌کسی نیست که به صعود از مرحله اول راضی باشد، اما همین کاری که انجام شده، به اندازه کافی قابل احترام است.

او با بیان اینکه اعضای تیم تراکتور در آینده تمام تلاش خود را برای کسب بهترین نتیجه خواهند کرد اظهار کرد: همیشه رویاپردازی می‌کنیم و باید ببینیم شرایط چگونه پیش می‌رود. به این مسئله هم باید اشاره کنم که به برخی از بازیکنان به دلیل ریسک مصدومیت بازی ندادم و میدان دادن به آنها زود بود.

سرمربی تراکتور با خطاب قرار دادن مسئولان ورزش آذربایجان شرقی و باشگاه تراکتور اضافه کرد: از مسئولان درخواست می‌کنم هر کاری از دست‌شان برمی‌آید، برای برگزاری ادامه بازی‌های خانگی تراکتور در ورزشگاه یادگار امام (ره) انجام بدهند. زمین خوبی تحویل دادند و تیم در این زمین بهتر بازی می‌کند؛ آنها حالا دلیل کافی برای انجام تمام تلاش خودشان را دارند.

اسکوچیچ خاطرنشان کرد: همچنین پنجره بازی‌های ملی فیفا را پیش رو داریم و مسئولان چند روز وقت دارند. دوست دارم در استادیوم یادگار امام (ره) با ملوان بازی کنیم و با هر تصمیمی جز بازی در اینجا کاملاً مخالف هستم. منافع باشگاه تراکتور، شهر تبریز و استان آذربایجان شرقی در این است که بازی‌های تراکتور در همین ورزشگاه برگزار شود.

وی در این باره که می‌توان حرکت شجاع خلیل‌زاده در برداشتن توپ از دروازه الدحیل پس از گل اول و درخواست از سایر بازیکنان برای تلاش در راستای زدن گل دوم را نقطه عطف بازی دانست یا نه؟ گفت: نمی‌توانم بگویم که آن اتفاق نقطه عطف مسابقه بود. در طول ۹۰ دقیقه بر بازی مسلط بودیم و پنالتی الدحیل باعث نمی‌شود بگوییم قبل از گل خوب نبودیم.

گفتنی است تراکتور ایران در هفته ششم لیگ نخبگان آسیا با نتیجه دو بر یک الدحیل قطر را در تبریز شکست داد و صعودش به مرحله حذفی لیگ نخبگان آسیا را قطعی کرد.