معاون مدیرعامل در امور طرح و برنامه بانک مسکن از حذف واسطهها در فرآیند انتقال امتیاز تسهیلات مسکن خبر داد و گفت:انتقال امتیاز به بستگان نزدیک با تأیید شعبه مبدا امکانپذیر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مهناز کشتکار عضو هیئت عامل بانک مسکن گفت: تغییرات جدید در ضوابط طرحهای تسهیلاتی بانک مسکن که از آذر ۱۴۰۴ بهتدریج اجرایی شده، ساختار تسهیلاتدهی بانک را متحول و بسیاری از ابهامات و اشکالات عملکردی را برطرف خواهد کرد.
کشتکار افزود: در صورتی که متقاضی وام مسکن شخصی غیر از صاحب حساب باشد، پرداخت تسهیلات فقط از شعبه افتتاحکننده حساب امکانپذیر است.
همچنین اگر صاحب حساب متقاضی باشد، مراجعه به تمام شعب برای دریافت تسهیلات آزاد است.
وی تصریح کرد : انتقال امتیاز تسهیلات به بستگان نزدیک یا کارکنان شرکتها صرفاً با تأیید شعبه مبدا و ارائه مدارک معتبر از طریق سایر شعب غیر از شعبه افتتاح کننده حساب امکانپذیر است.