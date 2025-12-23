۳۰ روستای خداآفرین فاقد پوشش تلفن همراه
فرماندار خداآفرین گفت: ۳۰ روستای این شهرستان فاقد پوشش تلفن همراه هستند و برخی از روستاها هم که تلفن ثابت دارند با اختلال و قطعی مکرر مواجه میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،حاتمی در جلسه بررسی مسائل و مشکلات حوزه مخابرات و ارتباطات شهرستانهای خداآفرین، کلیبر و هوراند در خداآفرین گفت:وعدههایی که ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه ۹ ماه پیش برای ایجاد سایتهای جدید تلفن همراه در نوار مرزی و تغییر فناوری سایتهای موجود داده بود عملی نشده و همه این مشکلات همچنان پابرجاست.
وی افزود: هر چهار محور متصل به جاده مرزی خداآفرین به شدت مشکل پوشش تلفن همراه دارند بهویژه جاده جانانلو ـ کلیبر که یکی از مهمترین محورهای مواصلاتی این شهرستان است و اغلب ترددهای بین شهری و اعزامهای اورژانسی از این محور انجام میشود، متاسفانه در سراسر این مسیر سیگنال تلفن همراه وجود ندارد.
شهبازی مدیر عامل شرکت مخابرات آذربایجانشرقی گفت:در نوار مرزی خداآفرین تا جلفا ۲۰ سایت تلفن همراه شناسایی کردهایم که در صورت تحویل تجهیزات لازم از سوی وزارت ارتباطات ظرف یک ماه فناوری این سایتها از نسل دو به نسل چهارم اینترنت همراه ارتقا خواهند یافت.
وی اضافه کرد: هر چند شرکت مخابرات هیچگونه تکلیفی برای توسعه خطوط تلفن ثابت خارج از شبکه اجرا شده در سال ۱۳۸۸ ندارد ولی با وجود این ۹۴ روستای بالای ۲۰ خانوار در خداآفرین، ۱۰۱ روستا در کلیبر و ۳۰ روستا در هوراند با توسعه شبکه به اینترنت پرسرعت ثابت (ADSL) مجهز شده است.
مدیر عامل شرکت مخابرات آذربایجانشرقی ادامه داد:تغییر فناوری ۹ سایت تلفن همراه در خداآفرین، ۹ سایت در کلیبر و ۲ سایت نیز در هوراند در برنامه سال ۱۴۰۴ بود که تا آخر امسال این سایتها به اینترنت نسل ۴ ارتقا مییابند.