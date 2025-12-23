پخش زنده
امروز: -
تیم های ملی فوتبال مصر و آفریقای جنوبی در مرحله گروهی جام ملتهای آفریقا مقابل حریفان شان به برتری رسیدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سی و پنجمین دوره فوتبال جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵ دیشب در مغرب تیم های مالی و زامبیا با تساوی یک بر یک به کار خود در هفته نخست پایان دادند تا به این صورت پرونده رقابتهای هفته اول گروه A بسته شود. در ادامه رقابتها از گروه B تیم فوتبال آفریقای جنوبی مقابل آنگولا با نتیجه ۲ - یک به پیروزی رسید و در دیگر دیدار این گروه مصر ۲ - یک از سد زیمبابوه گذشت.
نتایج دیدارهای شب گذشته فوتبال جام ملتهای آفریقا به شرح زیر است:
مالی یک - یک زامبیا
گلزنان: لاسین سینایوکو (۶۱) برای مالی و پاتسون داکا (۲+۹۰) برای زامبیا
آفریقای جنوبی ۲ - یک آنگولا
گلزنان: اپولیس (۲۱) و لیل فوستر (۷۹) برای آفریقای جنوبی و شو (۳۵) برای آنگولا
مصر ۲ - یک زیمبابوه
گلزنان: عمر مرموش (۶۴) و محمد صلاح (۱+۹۰) برای مصر و داپ (۲۰) برای زیمبابوه
در جدول گروه A مغرب با پیروزی مقابل کومور با ۳ امتیاز صدرنشین ماند و مالی به همراه زامبیا با کسب یک امتیاز در رده دوم و سوم جای گرفتند و کومور نیز قعرنشین ماند. در گروه B نیز تیم های مصر و آفریقای جنوبی با پیروزی مقابل حریفانشان با ۳ امتیاز در رده های اول و دوم قرار گرفتند و تیم های آنگولا و زیمبابوه بدون امتیاز در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند.
در ادامه رقابتها روز سوم جام ملتهای آفریقا، امشب (سهشنبه) از ساعت ۲۰:۳۰ سنگال و بوتسوانا رودروی هم قرار میگیرند. نیجریه و تانزانیا از ساعت ۲۱، کنگو و بنین از ساعت ۲۳ و در دیدار آخر نیز تونس و اوگاندا از ساعت ۲۳:۳۰ به مصاف هم میروند.