

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سی و پنجمین دوره فوتبال جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ دیشب در مغرب تیم های مالی و زامبیا با تساوی یک بر یک به کار خود در هفته نخست پایان دادند تا به این صورت پرونده رقابت‌های هفته اول گروه A بسته شود. در ادامه رقابت‌ها از گروه B تیم فوتبال آفریقای جنوبی مقابل آنگولا با نتیجه ۲ - یک به پیروزی رسید و در دیگر دیدار این گروه مصر ۲ - یک از سد زیمبابوه گذشت.

نتایج دیدار‌های شب گذشته فوتبال جام ملت‌های آفریقا به شرح زیر است:

مالی یک - یک زامبیا

گلزنان: لاسین سینایوکو (۶۱) برای مالی و پاتسون داکا (۲+۹۰) برای زامبیا

آفریقای جنوبی ۲ - یک آنگولا

گلزنان: اپولیس (۲۱) و لیل فوستر (۷۹) برای آفریقای جنوبی و شو (۳۵) برای آنگولا

مصر ۲ - یک زیمبابوه

گلزنان: عمر مرموش (۶۴) و محمد صلاح (۱+۹۰) برای مصر و داپ (۲۰) برای زیمبابوه

در جدول گروه A مغرب با پیروزی مقابل کومور با ۳ امتیاز صدرنشین ماند و مالی به همراه زامبیا با کسب یک امتیاز در رده دوم و سوم جای گرفتند و کومور نیز قعرنشین ماند. در گروه B نیز تیم های مصر و آفریقای جنوبی با پیروزی مقابل حریفانشان با ۳ امتیاز در رده های اول و دوم قرار گرفتند و تیم های آنگولا و زیمبابوه بدون امتیاز در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند.

در ادامه رقابت‌ها روز سوم جام ملت‌های آفریقا، امشب (سه‌شنبه) از ساعت ۲۰:۳۰ سنگال و بوتسوانا رودروی هم قرار می‌گیرند. نیجریه و تانزانیا از ساعت ۲۱، کنگو و بنین از ساعت ۲۳ و در دیدار آخر نیز تونس و اوگاندا از ساعت ۲۳:۳۰ به مصاف هم می‌روند.