دیار تاریخ و فرهنگ ، پسته و معدن، یک هفته، میزبان اولین رویداد رسانه ای گنجینه ایران بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی با ابتکار صدا و سيماي خراسان شمالي، "گنجينه ايران بام و صفي آباد" يک هفته روي آنتن رفت و مردم اين منطقه، در قاب رسانه استاني، خود را تماشا کردند و از داشته ها و قابليت هاي خود، بيشتر ديدند و شنيدند. خبرنگار صداوسيما، نظرات مردم بام و صفي‌آباد را از اين يک هفته ي خاص جويا شده.

شهرستان بام و صفی آباد ، مهد تاریخ باستان ایران ، شهرستان قنات های پرآب، معادن باارزش سنگ ، گچ ، سرب و روی و دیار بادام و پسته های خندان، میزبانی اولین رویداد هفته های استانی صداوسیما را برعهده گرفته بود.

در ادامه، شهرستان گرمه، میزبان این رویداد رسانه ای خواهد بود.