پخش زنده
امروز: -
سازمان هواشناسی پیش بینی کرد به دلیل استقرار هوای سرد و سکون نسبی هوا، غلظت آلایندههای جوی افزایش و کیفیت هوا در شهرهای صنعتی امروز کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس این پیش بینی، غلظت آلایندههای جوی در شهرهای تهران، کرج، اهواز، تبریز، ارومیه، مشهد و اصفهان موجب کاهش کیفیت هوا میشود.
هشدار نارنجی آلودگی هوا برای اصفهان، اراک، تهران و کرج صادر شده است.
همچنین از اواخر وقت امروز سامانه بارشی از غرب وارد کشور خواهد شد که طی روز چهارشنبه در شمالغرب، غرب، ارتفاعات و دامنههای جنوبی البرز مرکزی سبب افزایش ابر و بارش برف و باران خواهد شد.
از پنجشنبه در سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور بارش باران و در ارتفاعات بارش برف رخ خواهد داد.
جمعه نیز بارشها در غرب سواحل ادامه خواهد داشت.