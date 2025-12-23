سازمان هواشناسی پیش بینی کرد به دلیل استقرار هوای سرد و سکون نسبی هوا، غلظت آلاینده‌های جوی افزایش و کیفیت هوا در شهر‌های صنعتی امروز کاهش می‌یابد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس این پیش بینی، غلظت آلاینده‌های جوی در شهر‌های تهران، کرج، اهواز، تبریز، ارومیه، مشهد و اصفهان موجب کاهش کیفیت هوا می‌شود.

هشدار نارنجی آلودگی هوا برای اصفهان، اراک، تهران و کرج صادر شده است.

همچنین از اواخر وقت امروز سامانه بارشی از غرب وارد کشور خواهد شد که طی روز چهارشنبه در شمال‌غرب، غرب، ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی سبب افزایش ابر و بارش برف و باران خواهد شد.

از پنجشنبه در سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور بارش باران و در ارتفاعات بارش برف رخ خواهد داد.

جمعه نیز بارش‌ها در غرب سواحل ادامه خواهد داشت.