اردوی آمادگی تیم نونهالان جودی کشور به میزبانی استان مازندران در رامسر در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اردوی استعدادیابی تیم ملی جودوی نونهالان کشور با حضور ۵۰ ورزشکار منتخب از سراسر ایران به مدت پنج روز در شهرستان رامسر در حال برگزاری است.
سید احمد معافی سرپرست این اردو گفت: در این مرحله، ۵۰ جودکار نونهال از سراسر کشور زیر نظر مسعود حاجی آخوندزاده سرمربی تیم ملی نونهالان و مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون جودو و با همراهی هشت مربی، تمرینات فشردهای را دنبال میکنند. سطح فنی اردو و کیفیت میزبانی بسیار مطلوب است.
وی افزود: این اردو با هدف شناسایی استعدادهای برتر جودوی کشور برگزار میشود و نفرات منتخب بهصورت مستمر برای حضور موفق در رقابتهای جهانی و بینالمللی آمادهسازی خواهند شد.
رئیس هیأت جودوی شهرستان رامسر با اشاره به نتایج بینالمللی اخیر اظهار کرد: در المپیک دانشآموزی صربستان که فروردینماه سال جاری برگزار شد، پنج جودکار نونهال اعزامی کشور موفق به کسب دو مدال نقره، یک مدال برنز و یک مقام پنجمی شدند.
وی ادامه داد: همچنین در مسابقات کاپ اروپا در ترکیه، از میان پنج جودکار اعزامی، یک مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز به دست آمد.
معافی افزود: در کاپ اروپا ارمنستان نیز که با حضور ۴۵۰ ورزشکار برگزار شد، تیم ایران موفق به کسب یک مدال طلا، دو نقره و دو برنز شد که این موفقیت حاصل اردوی آمادهسازی رامسر در اسفند سال گذشته بود.
سرپرست اردوی تیم ملی جودوی نونهالان در پایان گفت: تمرینات این اردو تا سوم دیماه در سالنهای ورزشی تختی و بسیج رامسر ادامه دارد و در کنار برنامههای فنی، برنامههای فرهنگی از جمله تجدید میثاق با شهدای گمنام و روایتگری پیشکسوتان جهاد و شهادت نیز برای ورزشکاران برگزار شده است.