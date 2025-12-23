رئیس شورای سلامت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: در ۹ ماه اول امسال ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بابت واکسناسیون هاری و درمان مجروحان گازگرفتگی سگ‌های ولگرد شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حسن هدایت نیا رئیس دبیر خانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان در نشست ستاد ساماندهی سگ‌های ولگرد استان گفت: دو هزارو ۳۸۲ نفر مورد حمله سگ‌های ولگرد قرار گرفتند که این تعداد گازگرفتگی تقریبا ۲۰ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

مدیر کل امور شهری و روستایی استان هم از جولان بیش از هزار سگ ولگرد در شهر‌های استان خبر داد و گفت: تنها در شهر یاسوج ۵۰۰ سگ ولگرد وجود دارد که باعث رعب و وحشت مردم شده است.

فرجزاده با اشاره به اینکه بر اساس قانون، شهرداری‌ها متولی جمع آوری و نگهداری سگ‌های ولگرد‌اند افزود: متاسفانه در این زمینه کم کاری شده است.

معاون امور عمرانی استاندار هم از سازو کار معیوب ساماندهی سگ‌های ولگرد انتقاد کرد و گفت: واگذاری کار به انجمن حمایت از سگ‌های ولگرد اشتباه است.

شهامت افزود: سهل انگاری دستگاه‌های متولی ساماندهی سگ‌های ولگرد، به عنوان ترک فعل به محاکم قضائی معرفی می شوند.

معاون دادستان مرگز استان هم گفت: ظرف یک ماه دیگر باید مصوبات ستاد مبنی بر جمع آوری و ساماندهی و نگهداری سگ‌های ولگرد اجرائی شود.

رهبر گفت: با دستگاه‌هایی که در این زمینه کوتاهی کنندبرابر قانون برخورد خواهد شد.

وی از شهردار یاسوج خواست به‌طور مشخص و شفاف درباره تصمیم و اقدامات آینده خود اعلام‌نظر کرده و تا هفته آینده نتیجه را ارائه دهد.

حامد رهبر با انتقاد از بی‌نتیجگی جلسات و تصمیمات گذشته، بر ضرورت اقدام عملی و فوری برای مدیریت معضل سگ‌های ولگرد تأکید کرد.

وی با بیان اینکه این موضوع «جان انسان‌ها را در معرض خطر قرار داده است»، خواستار تمرکز تمامی دستگاه‌های مسئول بر راه‌حل‌های اجرایی و عملیاتی شد.

رهبر نخستین اقدام پیشنهادی و ضروری را «تعیین، احداث و آماده‌سازی یک مرکز نگهداری موقت با استانداردهای لازم» دانست و افزود: این مرکز باید دارای اتاق، نگهبان و شرایط امنیتی مناسب باشد تا به‌صورت کارآمد اداره شده و از تکرار وقایع قبلی جلوگیری کند.

رهبر با رد هرگونه شائبه درباره استفاده از سلاح، ادامه داد: بحث سلاح یا تیراندازی مطرح نیست بلکه وظایف هر یک از دستگاه‌ها شامل شهرداری، محیط زیست و نیروی انتظامی به‌طور واضح در دستورالعمل موجود تعریف شده و اجرای آن با «آموزش ساده» به نیروهای شهرداری ممکن است.

شهردار یاسوج هم با قبول سهل انگاری های گذشته بر اعلام آمادگی شهرداری برای ساماندهی سگهای ولگرد در شهر یاسوج تاکید کرد و گفت: اجرای طرح کنترل سگ‌های ولگرد نیازمند استقلال عمل شهرداری است.

کیوان آشنا موضع شفاف شهرداری در قبال مسئولیت کنترل سگ‌های ولگرد را اعلام کرد و افزود: هیچ نهادی نبادید دخالتی در کار شهرداری در جمع آوری سگهای ولگرد داشته باشد.

وی اقدامات اجرایی و خدماتی را در حیطه اختیارات شهرداری دانست و اعلام کرد: تامین اعتبار و تهیه مکان مشخص برای جمع آوری سگهای ولگرد طی یک ما آینده اجرایی خواهد شد.

آشنا تصریح کرد: اخذ «مجوزات محیط زیست» برای هرگونه اقدام و نیز موضوع «تفنگ زدن» و «شلیک» که به نیروی انتظامی مربوط می‌شود، خارج از حوزه تصمیم‌گیری شهرداری است.

در این جلسه مصوب شده که شهرداری ها و دهیاری های استان باید اقدامات قانونی لازم در رابطه با جمع آوری و ساماندهی سگهای ولگرد را انجام دهند و بر اساس تاکید معاونت دادستانی مرکز استان هیچ گونه سهل انگاری در این رابطه از سوی دستگاه های اجرایی قابل قبول نیست و با متخلفان بر اساس قانون برخورد خواهد شد.