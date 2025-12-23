پخش زنده
امروز: -
شاخص آلودگی هوا در شهرهای ارومیه، اصفهان و کرج در وضعیت قرمز قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بررسی آخرین دادههای شاخص کیفیت هوا تا ساعت ۰۷:۰۰ صبح امروز نشان میدهد که هوای چندین شهر صنعتی کشور در وضعیت ناسالم قرار دارد و برخی کلانشهرها با ثبت شاخصهای بالا وارد محدوده قرمز شدهاند.
بر اساس این گزارش، شهرهای ارومیه با شاخص ۱۶۵، اصفهان با ۱۵۹و کرج با ۱۵۱ در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی قرار دارند؛ وضعیتی که میتواند سلامت عمومی، بهویژه کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی را با خطر مواجه کند.
در همین حال، کیفیت هوای شهرهای تهران با شاخص ۱۴۹، اهواز (۱۳۴)، مشهد (۱۳۰) و اراک (۱۰۲) در محدوده نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس گزارش شده است و توصیه میشود افراد آسیبپذیر از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
شاخص کیفیت هوا در شهرهای تبریز (۷۹)، قم (۸۸) و قزوین (۷۸) هم در وضعیت قابل قبول قرار دارد و شرایط تنفسی برای عموم شهروندان در این مناطق در حد استاندارد ارزیابی شده است.
کارشناسان محیط زیست با اشاره به نقش پایداری هوا، تردد خودروها و فعالیت صنایع در تشدید آلودگی، بر ضرورت مدیریت منابع آلاینده و رعایت توصیههای بهداشتی از سوی شهروندان تأکید دارند.